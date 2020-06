Tehel Tibor főszervező közel kilenc kilométeres útvonalat jelölt ki a kádártai ösvényen

Közel százötven résztvevő teljesítette a 8,6 kilométeres távot a koronavírus-járvány utáni első versenyen, a Pünkösdi futófesztiválon.

– A szilveszteri futások sikere után tavalyelőtt határoztuk el, hogy jó volna minden évszakban és jeles ünnepkor rendezni egy-egy versenyt, vagy közösségi futást – kezdte Tehel Tibor, a Pünkösdi futófesztivál főszervezője. – Az idén húsvétkor, augusztusban, Szent István ünnepekor, az 56-os forradalom nemzeti napján, valamint szilveszterkor szerettünk volna egy-egy erőpróbát szervezni, azonban a járvány miatt a húsvéti futás elmaradt. Ezért gondoltam úgy, pünkösd remek alkalom arra, hogy ismét futócipőt húzzunk.

A főszervező elárulta, minden futóesemény lebonyolításakor arra törekszik, hogy olyan helyszíneken, terepen haladjon végig az útvonal, amelyek kevésbé ismertek.

– Annyi jó hely van Veszprémben és környékén, rengeteg olyan eldugott kis utat, lépcsőt, hosszabb-rövidebb ösvényt ismerek, amelyekről csak nagyon kevesen ismernek, főleg azok, akik a szomszédságában élnek. A futókkal szeretném megismertetni ezeket, már csak azért is, mert nemcsak a Veszprém–Szentkirályszabadja bicikliút biztosít remek lehetőséget az edzésre, kocogásra – magyarázta.

Ezúttal Kádárta felé haladt az útvonal, a Veszprém Aréna után egy erdei kis ösvény halad, azon kellett a 8.6 kilométert megtenni, majd onnan visszatérni a Közgazdasági iskola udvarára.

A leggyorsabban a távot a korábbi tájfutó Kovács Gábor teljesítette, 34 perc alatt ért végig. A hölgyeknél a győri Szekula Mónika ért be elsőként a célba.

Az egyik legifjabb versenyző Homoki Péter volt, aki mindössze nyolc és fél évesen teljesítette a távot, nem is akármilyen idővel, hiszen 45 perc alatt ért be. A legidősebb futó a 69 esztendős Bödi Sándor volt, aki Királyszentistvánról érkezett a megméretésre. A futók között köszönthették Ovádi Pétert, a térség országgyűlési képviselőjét, valamint Finta Pétert, az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóságának első emberét is, akik nagy iramot diktálva teljesítették a távot.

A szervezők a gyerekekre is gondoltak, a kisebbeknek egy, a nagyobbaknak két Közgáz-kört kellett tenniük. A profi pályabejárást követően mintegy húsz gyerkőc mutatta meg tudását, a leglelkesebbek pedig kupát kaptak.