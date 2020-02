Telekom–Montpellier: a második hely a tét

Szeretnénk bebiztosítani a második helyünket és visszavágni az őszi vereségért – hangsúlyozta Lékai Máté, a Telekom Veszprém csapatkapitánya a Montpellier HB elleni, a vasárnapi hazai Bajnokok Ligája-találkozó előtt.

A Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttese vasárnap a francia Montpellier-t fogadja 17 órától a Veszprém Arénában. A Bajnokok Ligája B jelű nyolcasában a bakonyiak jelenleg a második helyen állnak 16 ponttal, míg a Montpellier a negyedik 15 egységgel.

– Kissé csalódottak vagyunk, mert a múlt héten nem sikerült Kielben nyernünk – kezdte Lékai Máté, a veszprémiek csapatkapitánya. – Győzni utaztunk Németországba, úgy gondoltuk, még megszerezhetjük az első helyet. Ez nem sikerült, így most a második pozícióra koncentrálunk.

A válogatott irányító hozzátette, vasárnap kőkemény ütközet vár rájuk, hiszen a franciák remek formát mutatnak hetek óta.

– Nem titok, hogy szeretnénk bebiztosítani a második helyünket és az is motivál bennünket, hogy az őszi, Montpellierben elszenvedett fiaskó (23-18) után visszavágjunk – hangsúlyozta. – A franciák tavaly ugyan gyengélkedtek a BL-ben, ám az idén újult erővel tértek vissza. És azt se feledjük el, hogy két éve nagyjából ugyanezzel a társasággal nyertek Kölnben, a Final Fourban is. Az egyik erősségük, hogy rengeteget egy-egyeznek, ugyanakkor oda kell figyelnünk a lerohanásaikra is, pontosabban a gyors visszarendeződésre, a szoros védekezésre – magyarázta a 31 éves kiválóság.

Lékai Máté lapunknak elmondta, a sérülése után kezdi visszanyerni formáját, hétről, hétre egyre jobb az erőállapota is. Ugyan érez még egy-egy mozdulatnál kisebb fájdalmat, de már nem befolyásolja a játékát, nincs benne félsz, bátran fel meri vállalni a betöréseket is.

Kérdésünkre hozzátette, szerződése 2021. nyaráig szól a Telekom Veszprém csapatával. Jól érzi magát a királynék városában, itt az otthona, a családja, és itt képzeli el a jövőjét is.

A Telekom Veszprém vasárnap tizenhatodik alkalommal méri össze erejét a Montpellier-vel. A statisztikák egyértelműen a bakonyiak számára kedvezőek, hiszen tíz győzelem mellett mindössze ötször kaptak ki. Hazai pályán viszont mindössze egyszer maradtak alul a frankokkal szemben, még 2009-ben 22-23-ra. A franciák egyik leggólerősebb játékosa Hugo Descat, aki a BL-góllövőlistáján jelenleg az ötödik helyen áll 61 találattal. A képlet roppant egyszerű: amennyiben nyer a Veszprém, úgy biztosan megszerzi a csoport második helyét, vagyis a következő körben a C-D ágról kap ellenfelet, viszont a negyeddöntőben a másik nyolcas harmadikjával kell összecsapnia Kölnért.

Jelen állás szerint ez a csapat akár a Mol-Pick Szeged gárdája is lehet.

– Nem örülnék, ha a szegediekkel találkoznánk a Final Fourért. A magyar kézilabdának ugyanis óriási siker lenne, ha két magyar csapat szerepelhetne a kölni négyes döntőben. Ha a sors úgy hozza, akkor viszont állunk elébe. Mindenképpen pikáns párharc lenne – zárta gondolatait Lékai Máté.