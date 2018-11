Telekom Veszprém: újabb vereség!

Zsinórban harmadik vereségét könyvelhette el a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttese, annak ellenére, hogy ezúttal nagyszerű mérkőzést vívott a Rhein-Neckar Löwen ellen. A Bajnokok Ligája hatodik fordulójában nem érdemelt fiaskót a bakonyi együttes, mert küzdött, hajtott hatvan percen át.

Telekom Veszprém-RN Löwen 27-28 (12-15)

Veszprém, 5000 néző. V.: Badura, Ondogrecula (szlovákok). Telekom Veszprém: Sterbik – Gajic 4 (3), Nagy 2, Mahé 4, Nilsson 1, Mackovsek 4, Manaskov 1. Csere: Terzic, Blagotinsek, Nenadic 4, Jamali 4, Tönnesen, Strlek 3. Edző: David Davis. Rhein-Neckar Löwen: Palicka – Schmid 5 (2), Kohlbacher 6, Abutovic, Guardiola, Taleski 1, Tollbring 1. Csere: Appelgren (kapus), Lipovina 4, Radivojevic 6, Mensah Larsen 4, Petersson, Nielsen 1, Edző: Nicolaj Jacobsen.

Kiállítások: 2, ill. – perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2.

Ha csak a Bajnokok Ligája tabelláját nézzük, akkor elvileg két azonos képességű együttes mérhette össze erejét a hatodik fordulóban. A német Bundesliga tavalyi ezüstérmese elleni derbi nem ígérkezett sétagaloppnak, a Rhein-Neckar Löwen eddig a bakonyiakhoz hasonlóan három győzelmet és két vereséget gyűjtött. A Nicolaj Jacobsen edző által vezetett gárda a Vardar Szkopje és a lengyel Kielce otthonában kapott ki, viszont legyőzte a Barcát, a Meshkov Brest, valamint a Kristianstad alakulatát is.

David Davis vezetőedző első alkalommal vezényelte BL-meccsen a bakonyiakat. Ahogy Nagy László, a gárda csapatkapitánya fogalmazott előzetesen, a győzelem megszerzése mellett az önbizalmuk újraépítése miatt sem engedhetnek meg maguknak újabb fiaskót.

A derbi Mackovsek duplájával indult, a túloldalon Kohlbacher szépített. A németek alaposan felkészültek az elmúlt hetekben újra magára találó Nilsson játékából, aki lélegzethez is alig jutott az Abutovic vezette védőfalban. A svéd azért, ha labdát nem is kapott, ügyesen vonta magára a figyelmet, amit Mahé használt ki (5. perc: 3-1).

A vendégeket Kohlbacher vitte előre, a 9. percben már a negyedik találatánál járt (9. perc: 4-4). Jól védekezett a Veszprém (6-4), a Löwentől csak Kohlbacher volt eredményes (13. perc: 6-5).

A Telekom újra és újra meglépett két góllal, ám a sárga mezesek nem hagyták magukat leszakítani (20. perc: 9-9).

Mahé lendített egyet a hazaiak szekerén, majd az újonnan érkezett Mikler két bravúros védéssel tette le a névjegyét. A szurkolók is űzték, hajtották a kedvenceiket, s Mahé újabb góljával már 11-9 állt az eredményjelzőn.

A Löwennél Manseh Larsen, a Veszprémnél Iman Jamali és Kent Robin Tönnesen érkezett. Ahogy eddig is, az oroszlánok most is egyenlítettek, sőt Schmid hetesével a vezetést is átvették, először a meccs folyamán.

Jamali egyenlített, de Lipovina átlövésével újra a németek mentek elöl. Palicka védése után Tollbring ziccerével már kettő volt közte, a nézők „Mindent bele!” felszólítással biztatták kedvenceiket. Marseh Larsen löketével pedig 12-15-re lógtak meg a vendégek (30. perc). Mikler mentette meg a csapatot a négygólos különbségtől a félidő utolsó pillanatában.

Strlek ziccerével kezdődött a második játékrész, aztán Nenadic duplájával folytatódott, így a 33. percben 15-15-re állt a meccs. Jacobsen edző időt is kért.

A Blagotinsek, Terzic belső védőpáros minden arra járót alaposan megdolgozott, a németek kezdtek elbizonytalanodni. Jamali bombájával újra a Telekom vezetett, Nenadic ziccerével 17-15-re ment a Veszprém. Radivojevic egy perc alatt kiegyenlített, kezdődhetett minden elölről.

Jamali élvezte a bizalmat, óriási hévvel vetette magát a játékba, s ez a lendület minden megmozdulásán érződött.

A Löwen átállt a hét a hat elleni játékra, a szerzett labda után Strlek az üres kapuig robogott (22-19). Aztán hiába védett Mikler kétszer is óriásit, elpuskázott veszprémi helyzetek után újra egyenlő lett.

Gajic első akciógólja a legjobbkor jött, ahogy Mikler védései is. Mackovsek tért vissza egy bivalyerős átlövéssel, majd Terzic kapta a derbi első kiállítását (48. perc: 24-22). Radivojevic használta ki az emberelőnyt (24-24).

Schmid találatával újra ott volt az előny (25-26), s mivel Appelgren sorra pecázta ki kapujából a veszprémi próbálkozásokat, félő volt, hogy a hajrában herdálja el a Veszprém azt, amit ötven percig építgetett.

Jesper Nielsen góljával már kétgólos hátrányt kellett ledolgozni, és már csak négy perc maradt erre (56. perc: 25-27). Strleknek nem volt esélye nullszögből, Mensah Larsen pedig nem kegyelmezett (57. perc: 25-28). Nagy tartotta életben a reményeket, Mikler bravúrja után pedig Strlek vágta az üres kapuba a labdát (27-28).

Óriási nyomás alá helyezte a német alakulatot a veszprémi közönség, de Schmid kilenc méterről is bevágta. Mahé gyors gólja után nem maradt több idő, így 27-28-as vereséget szenvedett a Telekom Veszprém.

David Davis: – Köszönjük a szurkolást, különösen fontos ilyenkor, amikor vereségek követik egymást és nagy változások zajlanak. Köszönjük a drukkerek levelét, nagyon jólesett mindannyiunknak. A meccs eleje kiegyenlített játékot hozott, de a félidő vége felé gyors gólokkal meglépett a Löwen. A szünet után jól kezdtünk, de tudtuk azt, hogy a Löwen bármikor előhúzhatja a hét a hat elleni játékát. Meg is tette, okosan élt a lehetőségeivel, mi viszont több jó szituációt elrontottunk, így nem tudtuk a döntetlent kiharcolni. Szeretném megköszönni a játékosoknak az egész heti kőkemény munkát, sajnos ez még az eredményben nem tükröződött. Természetesen folytatjuk a küzdelmet, és addig harcolunk, amíg a siker útjára nem lépünk.

Iman Jamali: – Nagyon motiváló volt a szurkolók a levele, és a mai hangulat is felemelő volt. Csak azt ígérhetem, hogy folytatjuk a kemény munkát addig, amíg a klubot ismét a legmagasabb szintre tudjuk emelni. Szeretném megköszönni Davis edzőnek a bizalmat, régóta nem játszhattam BL-mérkőzést. Csak azt ígérhetem, továbbra is keményen fogok edzeni, hogy továbbra is lehetőséghez jussak. Nagyon készültünk a Löwen ellen, de még úgy tűnik, több munkára van szükségünk ahhoz, hogy nyerni tudjunk.

Nicolaj Jacobsen: – Nagyon magas szintű mérkőzés volt, mindkét csapat alaposan felkészült erre a találkozóra, ezért különösen örülök a győzelemnek. Az első félidőben okosan, fegyelmezetten játszottunk, kifejezetten erős volt a védekezésünk a belső védőknek köszönhetően. A második játékrészben túlságosan gyorsan játszottunk, elkapkodtuk a lehetőségeinket, Mikler kiválóan védett, aztán egy 5-0-s rohammal visszajöttünk a meccsbe. Appelgren kapus is több bravúrt bemutatott, a hét a hat elleni játék is jól működött, a védekezésünk is feljavult. Szerintem akár a Veszprém javára is eldőlhetett volna ez a meccs, ezért most nagyon boldogok vagyunk.

Mads Mensah Larsen: – Fantasztikus volt a hangulat, a második félidő első öt perce nagyon nehéz volt, tűzbe jött a Veszprém, akárcsak a közönség, nagy nyomást helyeztek ránk. Végül az említett 5-0-s rohammal eldöntöttük a meccset.