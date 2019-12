Tengeren is kipróbálhatta magát a Király Zsolt kormányozta egység a Rolex Kupán

Az idén valamennyi nagy európai tókerülő vitorlásviadalt megnyert kategóriájában a Király Zsolt vezette Raffica. Az esztendőt pedig a világhíres Rolex Kupa máltai futamán szerzett abszolút bronzéremmel koronázta meg a zseniális kormányos és csapata.

A Raffica Sailing Team fennállása legjobb évét tudhatja maga mögött. A 2019-es esztendő azonban nemcsak azért marad emlékezetes, mert valamennyi nagy európai tókerülő viadalon nyerni tudott kategóriájában a csapat. Sokkal inkább azért, mert a sikerek mögött embert próbáló kalandok, életveszélyes viharok, megoldhatatlannak tűnő, de végül mégis megoldott kihívások állnak. A négy diadal begyűjtésével pedig történelmet írt az egység.

– Azt is mondhatnám, megcsináltuk ebben az évben a vitorlás Grand Slamet, hiszen kategóriánkban megnyertük a Genfi-tavon megrendezett Bol d’Ort, a németországi Boden-tavi Rund Umot, aztán a Kékszalagot, majd Olaszországban a Garda-tavon a Centomigliát is – kezdte évértékelőjét Király Zsolt kormányos, aki azt is elárulta, miért tart ki még mindig egytestű hajója, az 1992-es évjáratú, vagyis 27 esztendős Raffica mellett.

– Rendkívül drágának találom a többtestű, katamarán hajókat. Ráadásul ez az iparág nagyon gyorsan fejlődik, ami ma még új és korszerű, az holnapra már réginek számít. Ha lecserélném a Rafficát, akkor valami egészen mást választanék, és nem katamaránt – fogalmazott a tapasztalt vitorlázó.

De visszatérve a Grand Slamre. Az idényt a Genfi-tavon kezdte a gárda, ahol borzasztó időjárási körülmények között zajlott a tókerülés. Hatalmas vihar csapott le a résztvevőkre, a másfél órás égiháború alatt orkánerejű szél fújt, szakadt az eső, a magyar hajó legénysége joggal érezte magát életveszélyben. Ráadásul hatan kint ültek a létrán, ők a közel másfél órás égszakadás alatt nem hagyhatták el a helyüket, ki kellett tartaniuk.

– Nagyon hideg volt a víz, hatan ültek a létrán, nekik nem volt lehetőségük visszamászni a fedélzetre. Folyamatosan a nyakukba kapták a hullámokat, és miközben igyekeztünk átvészelni a vihart, az ellenkező irányba sodródtunk. Nyolcan is megelőztek bennünket – emlékezett vissza Király Zsolt. – Végre elállt a szél, s bevallom, elég nehéz volt a fiúkat rábeszélni arra, hogy újra húzzák fel a vitorlákat. Aztán nagy nehezen megindultunk, felálltunk a padlóról, és újult erővel próbáltuk megoldani a feladatot. Sikerült a riválisokat visszaelőzni, annyira, hogy elsőként értünk célba, a második helyezettet 1 óra 17 perccel utasítottuk magunk mögé.

Az ellenfelek nem akarták elhinni, hogy a Raffica feltámadt, egyikőjük óvást nyújtott be. A nemzetközi zsűri azonban meg sem hallgatta az óvást kérvényezőt, mert kiderült, a benyújtott bizonyítékok nem fedték a valóságot.

Egy hét múlva a Boden-seen a Raffica izgalmas, ki-ki meccsbe bonyolódott az egyik nagy esélyessel, a White Ladyvel. A kormányos szerint végül annak köszönhették győzelmüket, hogy a tó tetején úszó fauszadékokat ők megkerülték, míg a rivális ráúszott egy nagyobb darabra, és az annyira belassította, hogy már nem volt lehetősége befogni a magyarokat.

– A Kékszalag eleinte nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de a Keszthelyi-öböl után teljesen lelassult a mezőny. A versenyt a folyamatos szélkeresés jellemezte, s a hínáros víz is nagyon megnehezítette a dolgunkat. A Tihanyi-csőnél beállt a teljes szélcsend, több katamarán is lestoppolt, nekünk pedig szerencsénk volt. Elkaptunk egy kisebb széllökést, és nagy favoritokat megelőzve végül az abszolút ötödik helyen zártunk, és kategóriánkban a dobogó tetejére állhattunk fel – összegzett a korábbi magyar bajnok szörfös, barcelonai olimpiai kerettag.

Király Zsolt szerint a Garda-tavi tókerülés nem hozott váratlan izgalmat, fordulatot, a vártnál sokkal kevesebb hajó indult el, a riválisok is elmaradtak, amit kifejezetten sajnálnak, így győzelmükhöz kétség sem férhetett.

– Az évet egy máltai Rolex Kupa futammal sikerült megkoronáznunk. Sikerült bé­relnünk egy 13 tonnás hajót, a Pendragont. A 69 lábas, hét tonnás tőkesúllyal rendelkező szuper maxival más sebességi tartományokban haladtunk, mint a többi versenyen. A tengeri vitorlázás számomra izgalmas taktikai csata, ahol az időjárás-jelentést kell összepárosítani a hajó adottságaival, lehetőségeivel, ugyanakkor fi­gyelni kell az ellenfelekre is. A három napos megméretés igazi embert próbáló erőfelmérő volt, háromóránként váltottuk egymást, s miközben az egyik ötös vezette a hajót, a másik ötös készenlétben állt, a harmadik ötös pedig kötelezően pihent. Nagyszerű élmény volt, bízom benne, jövőre újra kipróbálhatjuk magunkat a Rolex Kupán. Külön öröm, hogy a harmadik helyet is megszereztük – fogalmazott a sportoló.

Király Zsolt elárulta, 2020-ban is szeretnének minél sikeresebben szerepelni és címet védeni az európai tókerülőkön. Az sem kizárt, hogy a Rolex Kupa máltai futamán újra rajthoz állnak, és esetleg még egy hasonló tengeri versenyt is bevállalnak.

A Raffica és Király Zsolt sikereit a Magyar Vitorlás Szövetség különdíjjal jutalmazta a közelmúltban.

De a magyar egység történelmi szereplésére a világhírű World Sailing szaklap is felfigyelt, amely egy egész riportot közölt a Genfi-tavon vihart túlélő és innen feltámadó hajó legénységének, amely egy másik komoly szakportál, a North sikerlistájára is felkerült.