Terepen és országúton is kiválóan szerepeltek a zirci kerékpárosok

Zirc Az elmúlt időszakban több rangos kerékpáros viadalon is eredményesen szerepeltek az Acél Vakond KSE tagjai.

Új helyszínen, Dunaalmáson rendezték meg a VI. Brigetio országúti mezőnyversenyt, ahol Bittmann Panna nagyszerű versenyzéssel szerezte meg az első helyet. Vikartovszky János a Zselic Maratonon tette próbára magát, és ért el tizen­nyolcadik helyezést korosztályában, ami az előzetes elképzeléseinek tökéletes kivitelezését jelentette.

Az Őrségi Kerékpáros és Futófesztiválon Galaczi Miklós hosszútávon indult, és az erős mezőnyben abszolútban a tizennegyedik helyen zárt.

Ugyanezen a hétvégén az utánpótlás Nagykanizsán XCO-futamon szerepelt. Ez az egyik legkedveltebb pálya a szakágban, nagyon szeretik a versenyzők, mert technikás és gyors is. A remek időben Kiss Kata és Orosz Lili egyaránt ezüstérmet vehetett át kategóriájában, Szöllőssy Ádám negyedik, Kiss Ádám pedig sérüléssel bajlódva a tizedik helyen végzett.

Ezt követően Zalaegerszeg adott otthont az XCO országos bajnokságnak. A körülmények alaposan megnehezítették a résztvevők dolgát, ugyanis a trópusi eső hatalmas sártengerré, dagonyává változtatta a pályát, ahol így könnyebb volt tolni, mint tekerni a bringákat. Minden célba érkezőnek hatalmas elismerés jár, minden helyezésért óriási dicséretet érdemelnek a fiatalok. Monostori Noel végül a tizenegyedik, Szöllőssy Ádám a tizenkettedik, Kiss Ádám a tizenharmadik helyen zárt. A lányok WU17-es vetélkedésében Orosz Lili ötödik helyet érdemelt ki.

Ezzel egy időben Balatonfüreden verőfényes napsütésben rendezték meg az V. Active O2 Balaton MTB Maratont, ahol a zirciek közül Bittmann Panna állt rajthoz, és rendkívül meggyőző versenyzéssel szerezte meg az aranyérmet az WU17-esek között.

Egy hét múlva Debrecenben időfutam ob-t tartottak az országúti szakágban. A fiatalok rekkenő hőségben, teljes szélcsendben küzdöttek a minél jobb időeredményért. Az Acél Vakond képviselői végül két érmet és több értékes helyezést könyvelhettek el.

A lányok WU19-es mezőnyében Szöllőssy Eszter 37,76 kilométer per órás átlagot repesztve második lett, ahogy szintén a dobogó második fokára állhatott fel Bittmann Panna a WU17-esek kategóriájában 35,82 kilométer per órás átlaggal. Orosz Lili a WU17-ben negyedik (34,99 km/h), Balogh Zsombor az U15-ben ötödik (37 km/h) lett. Szöllőssy Ádám az U17-ben 39,76 kilométer per órás átlagot elérve ért célba.