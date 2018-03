A Tihanyi FC először lépett idén pályára, s fontos győzelmet aratott az élcsapat

Fontos sikert aratott a bennmaradásért küzdő Péti MTE az MTD Hungária labdarúgó megyei első osztály 18. játéknapján.

Csetény SE-Úrkút SK

0:5 (0:3)

Pétfürdő, 40 néző. Jv.: Nagy J. Csetény SE: Valler – Hornyacsek R., Hornyacsek E., Szenft, Horváth B. (Pass), Nagy R., Kovács G. (Tálos D.), Kiss S., Kiss Cs., Fenyvesi (Gersics), Bíró. Edző: Nagy László, Kottyán Bálint.

Úrkút SK: Zsigmond – Lang (Imre), Új, Marics, Pfaff (Sáringer), Korpos, Tróbert (Keller), Garai (Freili), Kuti (Buchwald), Haman, Varga M. Edző: Garai Péter.

Gólszerzők: Korpos (2), Sáringer, Új, Marics.

Kiváló labdarúgó időben a hazai csapat semmilyen ellenállást nem tanúsított a vendég támadások ellen. Még ilyen arányban is megérdemelt úrkúti siker született az alacsony színvonalú mérkőzésen.

Jók: senki, ill. mindenki.

Kristály-Peremarton

4:1 (1:0)

Ajka, 150 néző. Jv.: Magyar Á. Ajka Kristály SE: Szalai – Bakos, Szabó B. (Szarka), Primusz, Hauser (Kis-Varga), Móger, Vizkelety (Ambrus), Szabó Z., Horváth L. (Varga B.), Mészáros, Kungl. Edző: Sipos Tamás.

Peremarton SC Berhida: Bereczky – Varga R., Dufek, András Sz., Karáth, Szabó A. (Fülöp), Papp A. (Barthalos), András N., Csejtei, Felföldi, Nagy Cs. Edző: Saáry Zoltán.

Gólszerzők: Mészáros (2), Szarka, Móger, ill. Fülöp.

A nagy lendülettel pályára lépő vendégek a szél támogatásával az első félidőben jól tartották magukat. A játékrész végén Mészáros jó helyzetkihasználásával azonban a hazaiak szerezték meg a vezetést. A második félidő már igazolta a papírformát. A gólokon kívül a Kristály lőtt egy kapufát és még jó pár helyzetet kihagyott. Élményszámba ment Mészáros második gólja, a játékos 35 méterről emelt a kint álló kapus felett a hálóba.

Jók: Mészáros a mezőny legjobbja, Bakos, Móger, Kungl, Szabó Z., ill. Dufek.

Tihanyi FC-BSE

1:0 (1:0)

Tihany. Jv.: Ákos D. Tihanyi FC: Endresz – Dévényi, Nemes G., Németh K., Burgyán (Keszei), Gál (Kovács Á.), Perger, Nemes Á., Klauz, Pass (Benedek), Erőss (Márki). Edző: Lukács István.

Balatonalmádi SE: Borda – Blaski, László, Stiger Ád., Stiger Ák., Straub, Zömbik, Zanathy (Nácsa), Bendicsek, Burcsik, Varga P. (Lendvai). Edző: Kozma Csaba

Gólszerző: Pass.

Kiállítva: Klauz (89.).

GySE-Ugod SE

3:1 (0:0)

Gyulafirátót, 100 néző. Jv.: Pilinger K. Gyulafirátót SE: Gyurmánczi – Balta N., Horváth T., Végh, Zágor, Mogyorósi, Balta G., Rácz Ro. (Rácz Ri.), Kövesi, Tímár, Kálmán (Ring). Edző: Polonkai Csaba.

Ugod SE: Tóth A. – Gödri Á., Varga T. (Mogyorósi), Vesztergom, Zsirai (Zsoldos), Györkös (Sári), Szommer, Egyed, Czere (Szalay), Hegyi, Kovács K. Edző: Szőke Zoltán.

Gólszerzők: Mogyorósi, Tímár, Rácz Ro., ill. Kovács K.

Kiállítva: Rácz Ri. (88.).

A Gyulafirátót SE volt elnöke tiszteletére gyászszünettel kezdődött a mérkőzés.

Remekül előkészített pálya, nagyon szép idő várta a csapatokat.

Az első félidőben több helyzetet dolgozott ki a vendégcsapat, de nem sikerült gólt elérnie.

Nagy küzdelem jellemezte a játékot, mindkét csapat győzelemre tört.

A második félidőben többet próbálkozott a hazai együttes és meg is tudta szerezni a vezetést, ám rövid időn belül kiegyenlítettek az ugodiak.

Tímár Imre óriási szabadrúgásával vezetett újra a házigazda, majd a hajrában a teljesen kinyíló vendégek ellen több gólt is szerezhetett volna a Gyulafirátót. Végül Mogyorósi állította be a végeredményt.

Összességében megérdemelt hazai siker született a jól küzdő Ugod ellen.

Jók: Balta G., Végh, Kövesi, Tímár, illetve Kovács.

Fűzfői AK-Magyarpolány

1:1 (1:0)

Veszprém, 50 néző. Jv.: Pap E. Fűzfői AK: Radnai – Kovács K., Szalai, Balatoni, Humli (Heidinger), Wellesz (László), Auerbach, Banai, Pallaga, Nyári, Varga T. (Szabó P.). Edző: Horváth Ferenc. Községi SE Magyarpolány: Kócsár – Veisz, Magyar, Molnár P., Bencsik, Gottfried, Polt P., Kardos, Vöröskői (Polt B.), Döbrösi G., Piri. Edző: Piri Ottó.

Gólszerzők: Varga T., ill. Bencsik.

Alacsony színvonalú, gyenge mérkőzésen igazságos pontosztozkodás történt.

Jók: Radnai, Szalai, ill. Kócsár, Piri.

Péti MTE-Sümeg

1:0 (1:0)

Pétfürdő. Jv.: Holczbauer F. Péti MTE: Dobai – Mári, Oláh, Pranjko, Gimes (Fréh), Kiss R. (Jónás), Dunavölgyi R., Fenyvesi, Szakáts, Somogyi (Fazekas), Csapó (Benke).

Sümeg VSE: Kovács R. – Kulman, Schönberger (Dörnyei), Kiss L. (Bencze), Makkos, Bujtor, Reicz, Révész, Mayer, Kovács M. (Falusi), Horváth R. Edző: Fördős József.

Gólszerző: Gimes.

Devecser-FC Zirc-Dudar

4:2 (2:1)

Ajka, 100 néző. V.: Lovasi.

Jó iramú, sportszerű meccsen rengeteg helyzetet dolgozott ki a Devecser. A házigazda megérdemelt sikert aratott.

Jók: Szakonyi, Király, Csepregi, Burucs, Csicsics, ill. Barcza, Orbán P.

A Várpalotai BSK-Balatonfüredi FC mérkőzést április 18-ára halasztották.

Tudósítottak:

Csetény Mavizer Szilveszter

Ajka Havasfalvi Lajos

Gyulafirátót Fogl Sándor

Balatonfűzfő Béday András

Devecser Cserna Róbert