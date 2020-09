Tihanyi, úrkúti kiütés a labdarúgó megyei I. osztályban

Folytatta nagyszerű menetelését a listavezető TIAC VSE és a Tihany is, de a dobogóra hajtó Úrkút is nagyarányú győzelmet aratott, ahogy a Balatonalmádi és az Ajka Kristály is a labdarúgó megyei I. osztályban.

Tihany–Magyarpolány 6–1 (2–0) Tihany. Jv.: Holczbauer F. Tihanyi Fc: Sevinger – Dévényi, Németh K., Kovács Á. (Burgyán), Benedek (Siliga), Slemmer, Nemes, Klauz (Sudár), Erőss, Király (Horváth Á.), Barcza (Nagy D.). Edző: Lukács István.

Magyarpolány SE: Kócsár – Bukovics, Molnár P., Szakonyi Stephan, Bencsik, Gottfried, Polt (Hauser), Móger, Kardos (Döbrösi M.), Döbrösi G. (Házi), Czepek (Ménes). Edző: Piri Ottó.

Gólszerzők: Király (2), Burgyán, Nemes, Barcza, Kovács Á., ill. Bencsik. Gyulafirátót–Várpalotai BSK 1–1 (0–0) Gyulafirátót. Jv.: Lovasi I. Gyulafirátót Se: Bereczky – Ring, Gyurmánczi, Vaczola (Hütter), Hardi, Balta, Szabó G. (Tímár), Olasz (Horváth K.), Kövesi, Marton, András. Edző: Polonkai Csaba.

Várpalotai BSK: Sári – Gábris, Szabó D. (Jónás), Szurok, Nagy D., Borbély (Prill), Csapó, Balogh Á., Gergő (Bátor), Zsupek, Mogyorósi (Gerák). Edző: Csrepka Tamás.

Gólszerzők: Hardi, ill. Csapó. A bajnokságot mindkét csapat a vártnál gyengébben kezdte, ezért csak a győzelem lebegett a játékosok szeme előtt. Látszott a nagy akarás, de ez inkább küzdelemben nyilvánult meg, kevés gólszerzési lehetőséget dolgoztak ki a csapatok. A mérkőzés végéhez közeledve megszerezte a hazai csapat a vezetést, és már-már győztesnek gondolhatta magát, amikor az utolsó pillanatban kiegyenlített a vendégegyüttes, és kialakult a mindkét gárda számára az egyik legrosszabb eredmény, a döntetlen. A játék képe és a helyzetek alapján reális, igazságos eredmény született. A rátótiaknak egy pici szerencse kellett volna, hogy megszerezzék idei első sikerüket. A vendégcsapatot pedig azért illeti dicséret, mert az utolsó pillanatig nem adta fel. Jók: András, Kövesi, ill. Sári, Balogh. Tudósított: Fogl Sándor. Péti MTE–Balatonalmádi 0–4 (0–3) Pétfürdő. Jv.: Nagy J. Péti MTE: Varga Zs. – Pálfi, Kun (Buda), Marton, Szőke, Gál (Fazekas), Rados, Ódor, Vajda, Morina, Győri. Edző: Nagy Krisztián.

Balatonalmádi SE: Borda – Mátyás (Varga P.), Hoffer L., Kiss E. (Szücs), Kelemen, Hegedüs, Hoffer D., Bodnár (Geri), Burcsik, Horváth B., Bencsik. Edző: Kozma Csaba.

Gólszerzők: Bodnár, Varga P., Burcsik, Vajda (öngól). Ajka Kristály–Fűzfői AK 4–1 (1–1) Ajka. Jv.: Bódi A. Ajka Kristály Se: Dróth – Tisonyai (Horváth D.), Györkös, Szedlacsek (Gergócs), Magyar, Král, Szarka (Lajtos), Bakó, Kungl, Szélessy, Ambrus (Szabó Z.). Edző: Szabó Zoltán, Jeney Gyula.

Fűzfői AK: Lengyel – Gimes (Farkas A.), Mári, Balatoni, Reznyák, Szabó P., Espár, Liszi (Humli), Zágor, Magda, Nyári (Koltai). Edző: Csucsánszky Zoltán.

Gólszerzők: Bakó, Szabó Z., Szarka, Györkös, ill. Szabó P. Kristály a mérkőzés elejétől kezdve végig uralta a játékot, mégis a vendégek szerezték meg a vezetést egy szabadrúgást követő fejessel. A félidő hátralévő részében végig a fűzfői kapu előtt pattogott a labda. Ezt követően góllá érett a hazai fölény: Szarka jó helyzet felismerésből a kapuba talált. A második játékrész alatt is a Kristály focizott fölényben. Előbb Györkös nagy lövése egy védőt is érintve jutott a hálóba, majd Bakó bombája vágódott a léc alá. Szabó pedig szépségdíjas találatot szerzett. A vendégek sokat szabálytalankodtak, emiatt négy hazai játékos is sérüléssel hagyta el a játékteret, és a játék utolsó szakaszában az ajkai csapat kilenc főre olvadt. Jók: jó az egész Kristály, Magyar, a mezőny legjobbja, ill. Lengyel, Balatoni. Tudósított: Havasfalvi Lajos. TIAC VSE–Badacsonytomaj 4–1 (1–1) Tapolca. Jv.: Jónás B. TIAC VSE: Schmidhoffer – Szabó D., Cséri, Sági (Bardon), Illés (Lukács), Kiss J., Ludvig, Dobján (Pölczmann), Horváth B. (Tóth M.), Tóth Á. (Falati), Bognár. Edző: Dobján Krisztián.

Badacsonytomaji SE: Szombathelyi D. – Cseh, Kocsor, Balogh M., Tombor (Csik), Mékli, Lübkemann (Kovács M.), Kiss M., Gelencsér, Torda, Nagy M. Edző: Kocsi Gergő.

Gólszerzők: Szabó D., Falati, Ludvig, Tóth M., ill. Mékli. Devecser–Úrkút SK 0–4 (0–1) Devecser. Jv.: Karsai R. Devecser SE: Csepregi – Sipos Felícián, Nagy Sz., Kulman, Kiss L., Király, Orsós F. (Illés), Paksai, Budavári, Polgár (Orsós G.), Venczel. Edző: Cserna Róbert.

Úrkút SK: Kádár – Károlyi, Lang, Uj, Márton (Freili), Kalapács, Kakas (Buchwald), Takács (Nagy R.), Udvardi, Németh Á., Haman (Keller). Edző: Garai Péter.

Gólszerzők: Udvardi, Haman, Márton, Kakas.

Kiállítva: Nagy Sz. (65., Devecser SE). Csetény–Herendi PSK 1-2 (1-1) Csetény, 160 néző. Jv.: Magyar Á. Csetény SE: Hornich – Hornyacsek (Simon), Orbán, Szenft, Juhász, Nagy R., Bánfalvi, Kaufman, Zsargó (Schneider), Turner, Bíró. Edző: Pavelka Béla. Herendi PSK: Károlyi – Vető, Albrecht, Major, Takács (Bachstetter), Molnár R. (Bogdán), Sóskuthy, Simányi, Stáhl, Etlinger (Meleg), Benedek (Marosi). Edző: Marosi István. Gólszerzők: Kaufman, ill. Molnár R., Benedek. A hazai csapat által kidolgozott és nem értékesített helyzetek a meccs egészére jellemzők voltak. A vendégek helyzetkihasználása viszont a mai mérkőzésen 100 százalékosra sikeredett. Olyan érzésük volt a szurkolóknak, hogy ha reggelik játsszák a mérkőzést, akkor sem születik egyenlítő gól. Ennek tükrében, a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, így az olykor durván, szabálytalanul játszó Herend győzelme megérdemelt volt. Jók: Bíró, ill. mindenki, Károlyi, a Herend legjobbja. Tudósított: Mavizer Szilveszter.