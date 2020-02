Tíz gólos, könnyed sikert aratott a Telekom Veszprém

Székely Márton bravúrjairól és a mindössze 18 esztendős Ilics Zoran bemutatkozásáról szólt a Telekom Veszprém utolsó csoportmeccse a Bajnokok Ligája B jelű nyolcasában. A magyar együttes nagyarányú sikert aratott és második lett a csoportjában.

Zaporozsje-Telekom Veszprém 22-32 (8-17)

Zaporozsje, 500 néző. V.: Horacek, Novotny (csehek). HC Motor Zaporozsje: Komok – Kubatko 1, Gancsev 3, Malasinkszasz 4 (1), Babicsev, Vujovics 2, Gyeniszov 5. Csere: Gurkovszkij, Kus, Pukhouski 2, Kozakevics 3 (1), Doroscsuk 2. Edző: Gintarasz Szavukinasz.

Telekom Veszprém: Székely – Marguc 3, Paczkowski, Blagotinsek 1, Mackovsek 2, Terzic, Manaszkov 4. Csere: Nenadics 3, Gajic 5 (2), Moraes 1, Lauge 3, Borozan 3, Nilsson 3, Strlek 3, Ilics 1. Edző: David Davis.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/2.

Utolsó csoportmérkőzését a sereghajtó ukrán, HC Motor Zaporozsje ellen vívta a Telekom Veszprém. A találkozóra, a BL-ben első alkalommal, benevezte Davis mester Székely Márton kapust és a lengyel Pawel Paczkowskit is. Utóbbi Omar Jahija Montpellier elleni sérülését követően első számú balkezes lövővé lépett elő, mögötte az ifjú Ilics Zoran került a csapatba. Hiányzott még Lékai Máté, aki vállsérüléssel bajlódott, valamint Vladimir Cupara kapus is. További két állandó hiányzó volt még: Kent Robin Tönnesen és Kentin Mahé.

Az ukránok szerezték a mérkőzés első találatát, majd Székely mutatott be egy remek védést. Ugyan a 4. perchez érve Marguc kiegyenlítette az állást, ám Malasinkszasz szép csel után pattintott Székely kapujába, aztán egy hetest is bevágott (7. perc: 4-2).

Láthatóan nehezen pörgött fel a Veszprém, de az egyenlítés így sem maradt el (10. perc: 4-4). A veszprémi védőfal egyre magabiztosabban állta útját az ukrán próbálkozásoknak és Manaszkov egy gyors lerohanás végén megszerezte csapatának a vezetést (15. perc: 5-6).

Ritmust váltott a Telekom és Nenadics irányításával zsinórban hatot vágott alakulata, így 5-10-re alakult az állás. Székely kiválóan teljesített a kapuban, elől Nenadics osztogatott remek labdákat. A félidő utolsó perceiben egyre nőtt a bakonyi fölény, s nem győzzük hangsúlyozni, Székely ebben oroszlánrészt vállalt, többek között hetest is hárított. Borozan bombájával 6-14-et mutatott a kijelző (25. perc).

A 27. percben az eléggé passzív Paczkowski helyett érkezett a mindössze 18 esztendős Ilics Zoran, aki élete első BL-mérkőzésén lépett pályára. A Motor nagyon gyengén kézilabdázott, a 28. percben 6-16-ra vezetett a magyar bajnok, az ukránok tizenegy perce tartó gólcsendjét a fiatal Kozakevics törte meg, hetesből talált be (29. perc: 7-17).

A második felvonás Mackovsek betörésével indult, aztán Nilsson gyorsindulásával már tizenegy gól volt a két fél között (34. perc: 9-20).

Malasinszkasz egymás után két lehetőségét is kihasználta, sőt Gyeniszov lódult meg, így sorozatban három hazai gólt jegyezhettünk fel (12-20).

Becsúszott egy-egy hiba a Telekom támadásaiba, s az ukránok ezt kihasználva 15-22-re megközelítették a magyar együttest (44. perc). A pár perces rövidzárlat után gyorsan helyre állt a rend, a 49. perchez érve már 16-26-ra vezettek a vendégek.

A hajrában ismét érkezett a fiatal Ilics, s a hátralévő időben már azért szurkoltunk, hogy az ifjú tehetségnek minél több, önbizalmat adó megmozdulása legyen.

Az utolsó percekben Székely még többször jókor avatkozott játékba, így megakadályozta, hogy tíz gólon belülre kerüljenek az ukránok. A 60. percben aztán Ilics hatalmas gólt ragasztott Komok kapujába, és végül a Veszprém könnyed, magabiztos sikert könyvelhetett el.

Gintarasz Szavukinasz: – A mai nap legnagyobb problémája az volt, hogy nem tudtunk gólt lőni. Köszönöm a játékosaimnak a hozzáállást, megmutatták, milyen remek küzdők. Mivel a héten álltam a munkába, ezért mindössze egy edzést tudtam tartani, sokszor improvizáltam a találkozón. Igyekszünk a folytatásban jobb teljesítményt nyújtani.

Gennadij Komok: – Nem szerettük volna ilyen nagyarányú vereséggel befejezni a Bajnokok Ligája szereplésünket, ám ahogy a mester is mondta, képtelenek voltunk gólt szerezni. Mostantól a SEHA-Ligára és a Bresztre, valamint a bajnokságra koncentrálhatunk.

David Davis: – Szerettük volna sikerrel befejezni a csoportkört. Tudtuk, hogy a Motornál változások voltak, ám így is remek mérkőzést játszottunk ellene. Gratulálok Székely Mártonnak, akinek ez volt az első BL-mérkőzése. Szeretném még megemlíteni Ilics Zorant is, aki élt a lehetőséggel, gólt is szerzett.

Székely Márton: – Nagyon boldog vagyok. Jó munkát végeztünk és megmutattuk, hogy van bennünk tartás, annak dacára, hogy tisztában voltunk vele, a második helyről már nem mozdulhatunk el, tét nélkül kézilabdáztunk. A két pontért jöttünk, a küldetést sikerrel teljesítettük.