Tizenegyedik alkalommal szervezték meg a Botev-kupát

Kiváló veszprémi és füredi eredményekkel ért véget a tornászok rangos Botev-kupája, a Sztoján Hanna-emlékverseny.

Harmincegy csapat vett részt a 2019-es Sztoján Hanna-tornaemlékversenyen, a XI. Bo­tev-kupán. A meghívásos viadalra az ország minden szegletéből érkeztek csapatok, I–VI. korcsoportig.

Papréti Emese, a megméretés fő szervezője lapunknak elmondta, a kupa jól szolgálta a felkészülést a februári országos diákolimpiai elődöntőre, és ahhoz képest, hogy ebben a tanévben először versenyeztek a gyerekek, kifejezetten jól teljesítettek.

Tudni kell még, a Botev-kupán csak olyan tornászok indulhatnak, akik nem igazolt sportolók, vagyis iskolai keretek közt készülnek testnevelőikkel, edzőikkel az úgynevezett B kategóriában.

A legkisebbeknél, az I. korcsoportban a Botev-iskola csapata nyert 73,55 ponttal, míg a balatonfüredi Radnóti-iskola 70,45 ponttal bronzérmet érdemelt ki. Egyéniben zalaegerszegi siker született, viszont a dobogó másik két fokát veszprémi sportoló foglalhatta el.

Második lett Kovács Júlia 18,80 ponttal, s holtversenyben harmadik helyen zárt Vörös Orsolya és Jerémiás Hanna 18,50 ponttal. A legjobb füredi induló Polányi Emma volt, aki a hetedik helyezést érdemelte ki.

– Három kislányt is mély vízbe dobtam, hiszen Bartus Brigitta, Bartus Adél és Zsemle Gréta mindössze szeptember óta tornászik, s életük első versenyén ragyogóan helytálltak. A 42 főt számláló egyéni mezőnyben utóbbi a 12., Adél a 15., Brigitta pedig a 24. helyen végzett. Azt gondolom, velük együtt a másik három versenyzőnk is nagyszerűen teljesített – összegzett Papréti Emese.

A II. korcsoportban a Botev-­iskola gárdája szerezte meg az aranyérmet 111,450 ponttal, magabiztos fölénnyel utasítva maga mögé a XVII. Kerületi Kossuth-iskola, valamint a siófoki Beszédes-iskola együtteseit. Egyéniben hármas Botev-sikert ünnepelhettünk: Jerémiás Laura (28,05), Vörös Dorottya (28,00), Jugovits Kata (27,85) volt a sorrend.

Debreceni sikerrel zárult a III–IV. korcsoportos versengés. A Botev-iskola csapata a negyedik, a füredi Radnóti a tizedik helyen zárt. Egyéniben is a cívisvárosiak taroltak, a legjobb megyei eredmény Kiliti Eszter nevéhez fűződik, aki a Botev-iskola színeiben a nyolcadik lett.

Az V–VI. korcsoportban a diákolimpiai bajnoki címvédő Lovassy-gimnázium alakulata hódította el a győztesnek járó trófeát. A lovassysok 112,75 pontot szereztek. A Vetési-gimnázium két csapatot indított, az A jelű hatodik, a B jelű hetedik helyezést ért el.

Egyéniben kettős sikert aratott a Lovassy: Gugolya Mónika nyert 28,90 ponttal, Kupcsik Csenge 28,30 ponttal ezüstérmet vehetett át.

A vetésis Keller Fruzsina a harmadik helyezésnek örülhetett (28,25).

– Az elmúlt években ebben a korosztályban rendszerint pécsi győzelmet jegyezhettünk fel. Úgy gondoltam, most is a második hely lesz a miénk. A lányaink azonban kitettek magukért, s a fejlődést mi sem bizonyítja jobban, hogy sikerült maguk mögé utasítani a pécsieket, akik klubszinten készülnek a B kategóriára. Elégedettek vagyunk a lányok szereplésével, ám még az országos diákolimpiai elődöntőig, amelyet február 16-án a Vetési-gimnáziumban bonyolítunk le, sok munka vár ránk. Minden korosztályban szeretnénk a legjobbak között végezni, s remélem, a Lovassyval sikerül a címvédés is – összegzett Papréti Emese.