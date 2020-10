Tízgólos Veszprém győzelem Gyöngyösön

A szerdai Barcelona elleni BL találkozó előtt a 12 gólos Dejan Manaskov vezetésével magabiztos győzelmet aratott a Telekom Veszprém együttese a férfi kézilabda bajnokság 8. fordulójában.

Az első játékrészben tartotta a lépést a hazai együttes a címvédő bakonyi gárdával. Mahé pályára lépésével javult a veszprémi támadójáték a játékrész végén, és Manaskov remek találataival ötgólos vezetéssel mehettek pihenőre a csapatok (12-17).

A második félidő elején több technikai hiba is becsúszott a hazaiak játékába, amit a Telekom gyors indulás gólokkal büntetett. Blagotinsek remek teljesítményt mutatott mind védekezésben, mind támadásban, és a 40. percben előbbi passzával Manaskov növelte a különbséget először tízre (15-25). A hátralévő időben továbbra is remekül működött a Mahé-Manaskov összjáték, valamint Markussen és Tonnesen is szép gólokkal vétette magát észre. A gyöngyösiek az utolsó pillanatig küzdöttek, nem adták fel egy pillanatra sem, így sikerült a tíz találatos távolságot megtartani a találkozó végéig (25-35).

Részletek később.

HE-DO B.Braun Gyöngyös – Telekom Veszprém 25-35 (12-17)

Dr. Fejes András Sportcsarnok, 650 néző. V.: Bócz, Wiedemann.

HE-DO B.Braun Gyöngyös: Tóth M. – Urbán 1, HERCEG 5, Vilovski 2, Duris 1, Markez 2, Varsandán 5 (2). Csere: Merkovszki (kapus), Ubornyák 2, Németh T., Halász 2, Hegedűs 1, Papp 1, Gábori 1, Gerdán, Gráf 2 (2). Edző: Konkoly Csaba.

Telekom Veszprém: Corrales – MANASKOV 12, BLAGOTINSEK 5, Lauge 1, Lékai 2, Moraes 1, Tonnesen 2. Csere: Cupara (kapus), Maqueda, Yahia 3, Ligetvári, Marguc 3 (1), Tonnesen, MAHE 3, Markussen 3. Edző: David Davis.

Kiállítások: 10 perc, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 6/4, ill. 1/1.

David Davis: Az első félidőben nem kezdtünk akkora intenzitással, mint ahogy szerettünk volna. A csapat védekezése jó volt, de a hozzáállással nem voltam elégedett. A második félidőben sikerült ezen is javítanunk, így jó eredménnyel távozhatunk. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzésre számíthatunk, a gyöngyösiek remek edzővel rendelkeznek, aki jól felkészíti a játékosait. A Barcelona ellen felkészülni nem nagyon tudtunk ma, mert az teljesen másik kézilabda. Elsősorban a magyar bajnokság a fontos számunkra.

Nikolaj Markussen: Felkészültünk a mai nehéz összecsapásra. Köszönjük a gyöngyösi szurkolóknak, hogy remek hangulatot varázsoltak. Fokozaton vettük fel a mérkőzés ritmusát, a második félidőben már a védekezésünk is összeállt, és ezekből szereztünk indulás gólokat.

Konkoly Csaba: Gratulálok a Veszprémnek. Minden csapatot komolyan veszünk, legyen az a Veszprém vagy a Szeged, akik ellen ugyanolyan motiváltsággal, akarattal készülünk fel. Nagyon örülök, hogy ez a mérkőzéseken látható is. Köszönjük a szurkolóink támogatását, óriási motivációt adnak a játékosoknak. Az első félidőben szinte végig partiban voltunk a Veszprémmel, egy kisebb kihagyás megbosszulta magát, amit a vendégek kihasználtak. A második játékrészben több egyéni hibát vétettünk, ezért csak magunkat okolhatjuk. Összességében elégedett vagyok a csapattal.

Gráf Martin: Szeretnék gratulálni a Veszprémnek, nagyon jó mérkőzést játszottunk. Nem feltett kézzel léptünk pályára, ez a mérkőzés elején látható is volt, közel maradtunk a vendégekhez. A játékrész végére kicsit kiengedtünk, így ötgólos hátrányba kerültünk. A második félidőben több pontatlanságunk volt támadásban, amit a Veszprém lerohanás gólokkal büntetett.