Több kiélezett, izgalmas összecsapást hozott a hétvége a megyei téli futsalbajnokságban

A selejtezők után már az alsó-, közép- és felsőházban csatáznak tovább a megyei téli futsalbajnokság alakulatai. A hét végén a többi korosztályban is folytatódnak a csatározások.

U11-es téli futsaltorna, felsőház, A csoport, 1. forduló (Várpalota, Gál Gyula Sportcsarnok):

VFC USE „A”–FC Ajka „A” 13-2, VFC USE „A”–Almádi DSK 9-1, FC Ajka „A”–Almádi DSK 4-3.

U11-es téli futsaltorna, felsőház, B csoport, 1. forduló (Tihanyi Sportcsarnok): Pápai ELC–Tihanyi FC „B” 10-2, Balatonfüredi USC–VFC USE „B” 6-3, Pápai ELC–Balatonfüredi USC 9-0, VFC USE „B”–Tihanyi FC „B” 4-4, Pápai ELC–VFC USE „B” 4-0, Tihanyi FC „B”–Balatonfüredi USC 6-6.

U11-es téli futsaltorna, középház, A csoport, 1. forduló (Tapolca, Batsányi János Tag­intézmény): FC Ajka „B”–Devecser SE 7-2, Ugod SE–TIAC VSE 1-1, FC Ajka „B”–Ugod SE 2-4, TIAC VSE–Devecser SE 3-5, FC Ajka „B”–TIAC VSE 2-12, Devecser SE–Ugod SE 1-6.

U11-es téli futsaltorna, középház, B csoport, 1. forduló (Veszprém, II. János Pál Sportcsarnok):

Balatonalmádi SE–FC Zirc 2-7, Tihanyi FC „A”–Szi­lágyi DSE 5-5, Balatonalmádi SE–Tihanyi FC „A” 4-2, Szilágyi DSE–FC Zirc 2-6, Balatonalmádi SE–Szilágyi DSE 2-1, FC Zirc–Tihanyi FC „A” 10-5.

U11-es téli futsaltorna, középház, C csoport, 1. forduló (Úrkút Sportcsarnok): Magyarpolány SE–Várpalotai BSK 4-5, Péti MTE–VFC USE „C” 6-6, Magyarpolány SE–Péti MTE 3-8, VFC USE „C”–Várpalotai BSK12-1, Magyarpolány SE–VFC USE „C” 5-9, Várpalotai BSK–Péti MTE 1-11.

U11-es téli futsaltorna, alsóház, 1. forduló (Veszprém II. János Pál Sportcsarnok): Csetény SE–Alsóörs SE 3-0, FAK-Start SE 6-1, Csetény SE–Start SE 2-0, FAK–Alsóörs SE 7-0, Csetény SE–FAK 0-6, Alsóörs SE–Start SE 3-3.

U17-es téli lányfutsaltorna, felsőház, 1. forduló (Veszprém, Egyetemi Városi Stadion): Pápai ELC–FC Ajka 11-3, VFC USE–Szabadbattyán KSE 7-1, Pápai ELC–VFC USE 1-2, Szabadbattyán KSE–FC Ajka 7-2, Pápai ELC–Szabadbattyán KSE 2-2, FC Ajka–VFC USE 0-6.

U17-es téli lányfutsaltorna, alsóház, 1. forduló (Veszprém, Egyetemi Városi Stadion): Devecser SE–Balatonfüredi FC 0-8, Balatonfüredi FC–WTV Sport Kft. 2-1, WTV Sport Kft.–Devecser SE 7-0.

U13-as téli futsaltorna, felsőház, A csoport, 1. forduló (Tapolca, Csermák József rendezvénycsarnok):

TIAC VSE–VFC USE „B” 0-4, Balatonfüredi USC–Devecser SE 9-1, TIAC VSE–Balatonfüredi USC 2-1, VFC USE „B”–Devecser SE 11-2, TIAC VSE–Devecser SE 4-1, VFC USE „B”–Balatonfüredi USC 7-2.

U13-as téli futsaltorna, felsőház, B csoport, 1. forduló (Várpalota, Gál Gyula Sportcsarnok): Pápai ELC–FAK 1-2, FC Zirc „A”–VFC USE „A” 0-8, Pápai ELC–FC Zirc „A” 4-0, FAK–VFC USE „A” 0-9, Pápai ELC–VFC USE „A” 1-8, FAK–FC Zirc „A” 7-2.

U13-as téli futsaltorna, középház, A csoport, 1. forduló (Veszprém, II. János Pál Sportcsarnok): Szilágyi Diák Sportegyesület–Start SE 8-2, Szilágyi DSE–Várpalotai BSK 2-0, Start SE–Várpalotai BSK 5-4.

U13-as téli futsaltorna, középház, B csoport, 1. forduló (Úrkút Sportcsarnok): Ajka Kristály SE–FC Ajka „A” 0-14, Úrkút SK–Magyarpolány SE 2-1, Ajka Kristály SE–Magyarpolány SE 5-6, FC Ajka „A”–Magyarpolány 13-2, Ajka Kristály SE–Úrkút SK 5-3, FC Ajka „A”–Úrkút SK 7-2.

U13-as téli futsaltorna, középház, D csoport, 1. forduló (Pápa, Batthyány Lajos Mezőgazdasági Középiskola): Ugod SE–Szerecsenyi SE 4-3, Szerecsenyi SE–FC Ajka „B” 1-4, FC Ajka „B”–Ugod SE 3-0.

U13-as téli futsaltorna, alsóház, 1. forduló (Veszprém, II. János Pál Sportcsarnok): Gyulafirátót SE–FC Zirc „B” 3-4, Csetény SE–Bajnok DSE 3-4, Gyulafirátót SE–Csetény SE 8-2, FC Zirc „B”–Bajnok DSE 7-3, Gyulafirátót SE–Bajnok DSE 4-1, FC Zirc „B”–Csetény SE 14-0. BK