Több mint félszáz aranyat szereztek 2019-ben az alsóörsi íjászok

Nagyszerű évet zárt az Alsóörsi SE íjászszakosztálya.

Az alsóörsiek a 2019-es esztendőben összesen 47 megméretésen adtak számot tudásukról, ezekből 27 volt minősítő, GP vagy ob. Ezalatt kiváló teljesítménnyel, 55 arany-, 35 ezüst- és 60 bronzérmet gyűjtöttek a sportolók.

Molnár Ferenc produkciója mindenképpen kiemelkedő, aki két országos bajnoki arany mellé egy ezüstöt is megszerzett. Szélesi Bence ugyancsak bajnoki címnek örülhetett.

Szűcs Tibor eredményei pedig a Magyar Íjász Szövetség érdeklődését is felkeltették, és válogatott kerettagságot ajánlottak fel neki. Tavaly Alsóörsön több rangos erőpróbát is rendeztek. A teremíjász országos bajnoksággal indult a sor, majd a KDR teremíjász-ob kvalifikációval folytatódott. A DTK első fordulóját követően a Terep GP-n látták vendégül a tópartiak a magyar élmezőnyt, de a WA teremversenyre is szép számmal neveztek.

A szakosztály negyedévente nyílt napot szervez az utánpótlás biztosítása érdekében, ám Gergely Endre oktató kortól és nemtől függetlenül egész évben várja az érdeklődőket.