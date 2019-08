Több mint félszáz veszprémi gól

Elképesztő gólözönt hozott a Telekom Veszprém és az Eger összecsapása a férfi kézilabda NB I-ben: a címvédő több mint félszáz találatot jegyzett, Blaz Blagotinsek egymaga tízszer volt eredményes.

Telekom Vp.-Eger SzSE 51-30 (28-17)

Veszprém, 1578 néző. V.: Paska, Vastag. Telekom Veszprém: Cupara – GAJIC 8, Tönnesen 4, Nenadics, BLAGOTINSEK 10, Borozan 3, STRLEK 6. Csere: Székely (kapus), Terzic, MORAES 4, Jahia 4 (1), MAHÉ 6, Mackovsek 3, Manaszkov 3, Edző: David Davis.

Eger SzSE: Moscoso – Lezák 4 (1), Schmid 3, Kiss G., MOLNÁR 5, FÜZI 5, Tóth A. 4. Csere: Bernatonis 2, Papp 2, TÓTH R. 5, Péter. Edző: Tóth Edmond.

Kiállítások: –, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 1/1.

A kilencedik fordulóból előrehozott bajnoki mérkőzésen debütált a Telekom Veszprém csapatában Székely Márton kapus. Ezúttal Sterbik Árpád, Andreas Nilsson, Lékai Máté, Rasmus Lauge, Gasper Marguc kapott pihenőt. A megszokott módon két hely üresen maradt a jegyzőkönyvben.

Az ellenfél keretét látva négy egykori veszprémi nevelésű fiatalt fedeztünk fel: Molnár Balázs, Füzi Dániel, Tóth Attila, valamint Schmid Péter szerepelt a Heves-megyei alakulatban.

Ráadásul egyikőjük, Füzi Dániel gyorsan megszerezte csapatának a vezetést. Blagotinsek gyorsan egyenlített. A vendégek az exveszprémi fiatalokkal bátran, vehemensen vetették magukat a csatába, egyelőre nem hagyták magukat leszakítani (5. perc: 3-3).

Füzi Dániel és Blaz Blagotinsek vívott gólpárbajt, a 6. perchez érve mindketten három találatnál jártak.

Moraes érkezett Blagotinsek helyére, majd remek veszprémi védőmunkának köszönhetően meglódultak a szélsők és 7-4-re elhúzott a Telekom. Nem sokáig örülhettünk azonban az egriek egy perc alatt egyenlítettek – Moscoso kapus remek védései után gyors gólokkal 7-7-re alakult az állás.

A Telekom 5+1-es védekezésre váltott, Strlek próbált labdát csenni zavaróban, azonban az Eger igyekezett tartani a tempót és továbbra is bátran támadott. Cupara sajnos elvétve sem tudott belekapni a labdákba, így aztán a 15. perchez érve 12-11-nél David Davis időt kért és Mackovseket, Mahét, Jahiját, valamint Székely Mártont küldte csatába. Gajic és Strlek remeklésével sikerült 15-11-re elhúzni, ám nem dőlhettünk hátra, az egri fiatalok amint lehetett megindultak (15-13).

Tóth Edmond 17-13-nál kért időt a 20. percben.

Összekapta magát végre a Veszprém, s a következő percekben s egy 5-1-es szériával 20-14-re elhúzott. A félidő végéhez érve már jelentős volt a különbség, a 28. percben tíz góllal ment a Telekom, főleg Gajic és Strlek tüsténkedéseinek köszönhetően (26-16).

Nagy rohanással kezdődött a második játékrész, egyik fél sem törődött túl sokat a védekezéssel. Potyogtak a gólok, a 39. percben 35-21 állt az eredményjelzőn.

A derbi első kiállítását is a 39. percben osztották ki, Füzit küldték ki Blagotinsek lerántásáért. Cupara kezdett magához térni, ezt több remek védés is jelezte. A mérkőzés második felére láthatóan elfáradt a rivális, folyamatosan nőtt a különbség. A találkozó egyik legfontosabb kérdése most már az lett, vajon Blaz Blagotinsek meglövi-e a tizedik gólját. A választ a 47. percben kaptuk meg, ekkor érte el a tizedik találatot a szlovén beálló.

Döbbenetes nagy gólt szerzett Moraes, Mahé passzából hát mögött vágta a labdát a kapuba. Még mindig volt hét perc, s most már mindenki azért szurkolt, érje el az ötven gólt a házigazda csapata.

Gajic, Mahé összjáték után 48-30-as állást jegyezhettünk fel, majd Moraes talált be. Manaszkov teljesítette a nézők óhaját, Mahé pedig túlszárnyallta azt, így 51-30-ra nyert a Telekom Veszprém az Eger ellen.