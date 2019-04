Több mint háromszáz nevező a pápai judo versenyen

Regionális rangsorolóverseny is volt a Pápa Judo Akadémia által szervezett VII. Pápa Kupa, amin 21 egyesület több mint 300 judokája vett részt.

Hetedik alkalommal szervezte meg a judo egyesület a Pápa Kupát, mellyel versenyzési lehetőséget biztosítottak a régiós és régión kívüli utánpótlás versenyzőknek.

A bajnoksággal emellett emléket kívántak állítani Bartus Istvánnak, a Ronin Judo Balatonfüred vezetőedzőjének, aki 2018 májusában hosszú betegség után hunyt el.

– Összesen 315 nevezést regisztráltunk, szóval nem panaszkodunk a létszámra – mondta Pillér Gábor, az akadémia elnöke. – A diák A, B és C korosztály mellett az ifik és a serdülők jelentkezését is vártuk, négy szőnyegen folyamatosan zajlottak a mérkőzések. Ezekkel párhuzamosan meghívásos, játékos sportvetélkedőt is tartottunk, melyen a judoversenyek atmoszféráját igyekeztünk szimulálni annak érdekében, hogy azok a gyerekek, akik koruknál fogva még nem vehetnek részt az országos, régiós megmérettetéseken, testközelből is megismerkedhessenek a judoversenyekkel.

Azt szerettük volna, hogy mindenki pozitív élményekkel távozzon, épp ezért ebben a kategóriában minden induló érem díjazásban részesült. Az akadémia növendékei jól szerepeltek, körülbelül 30 érmet, köztük számos aranyat nyertek, gratulálok mindenkinek. Rengeteg munka előzte meg azt, hogy sikerként könyvelhessük el az idei rendezvényünket.

Most debütált például az elektronikus nevezés, valamint a sorsolást a helyszínen is egy program készítette, minimálisra csökkentve a tévedés kockázatát. Úgy gondolom, ez a rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket, minden világosan nyomon követhető volt – hangsúlyozta a főszervező.

A Pápai Judo Akadémia sportolói legközelebb az első osztályú országos bajnokságra utaznak. HAR