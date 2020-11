Több mint két hónap szünet után lép pályára a Veszprémi KKFT

Szeptember 11-én játszott utoljára több koronavírusos megbetegedés miatt magyar bajnokit a férfi-kézilabdabajnokság újonca, a Veszprémi KKFT, amely vasárnap a Sport36 Komló otthonában lép ismét pályára.

A járvány végigsöpört a Veszprémi KKFT szinte teljes keretén, mindössze nyolc játékos maradt, aki nem esett át a betegségen. Eddig. A hétfői kötelező tesztelésen ugyanis kiderült, Borbély Ádám kapus is elkapta a vírusfertőzést, így őt azonnal elkülönítették.

– Az egyik vezérünket vesztettük el, rá sajnos vasárnap nem számíthatunk – közölte Tombor Csaba vezetőedző. – Macit (Borbély Ádám beceneve – a szerző) azonnal elkülönítettük, karanténba ke­rült, szerencsére azonban a többieknek negatív lett a teszt­eredménye, úgyhogy folytatódhat velük a munka. Szeretnénk Komlón mindenképpen pályára lépni, az mentálisan nagyon visszavetné a társaságot, ha megint halasztani kellene – hangsúlyozta.

A szakvezetőtől megtudtuk, az elmúlt hetek nem teltek zökkenőmentesen számukra. Ahogy arról a Napló is beszámolt, a csapat több mint fele koronavírusos lett. Akadtak súlyos tüneteket produkálók és olyanok is, akiknek semmi bajuk nem volt. A visszatérés azonban senkinek sem ment könnyen. Az első edzést komoly és alapos orvosi vizsgálat előzte meg, EKG-n, szívultrahangon is átestek a fiúk, valamint teljes vérképet csináltak náluk, csak így kaphatták vissza a sportorvosi engedélyüket.

– Az első és legfontosabb feladatunk az erőnlét visszaszerzése volt. Nagyjából két hete tudunk együtt edzeni, ám differenciált munkát végzünk, még nem mindenki képes a korábbi terhelést elviselni. Mi most annak is örülünk, hogy hat a hat ellen tudtunk a tréningeken gyakorolni, amire hetek óta nem volt lehetőségünk – összegzett a tréner.

Tombor Csaba szerint csapata már alkalmas az élvonalban elvárt játékra, de a Komlót tartja a vasárnapi találkozó esélyesének.

– Ez persze nem azt jelenti, hogy feltartott kézzel utaznánk Komlóra. A szeptemberben mutatott mentalitással, elánnal fogunk kézilabdázni. Nem örülök, hogy zárt kapusak a bajnokik, de most bevallom, nem bánom, hogy a helyi drukkerek távol maradnak. A komlói szurkolók támogatása ugyanis sokat jelenthetne a hazaiaknak, ám most ezt nem élvezhetik. Bízom az elvégzett munkában, és nagyon várjuk, hogy újra tétmeccsen szerepeljünk – zárta az edző.