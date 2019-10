Több mint száz induló nevezett a pápai atlétika versenyre

Negyedik alkalommal szervezte meg a Pápai Atlétikai Club a Bánhidi Márk-emlékversenyt, melyen öt versenyszámban több mint százan álltak rajtvonal mögé.

A hűvös, szeles idő ellenére sokan vettek részt az atlétika versenyen, melyen 60, 100, 400 és 1000 méteres síkfutásban és úgynevezett svédváltóban hirdettek győzteseket.

– A svédváltó azt jelenti, hogy a négyfős váltók első tagja 100, a második 200, a harmadik 300, a negyedik 400 métert futott – mondta Mórocz Katalin szervező, a Pápai Atlétikai Club edzője.

– Több városi és körzeti általános iskola diákja is eljött a Munkácsy sporttelepén rendezett versenyre, melyen Márk édesapja és édesanyja is megtisztelt minket jelenlétével. A bajnokságot a 2005–2006 valamint a 2007 és 2008-ban születettek számára rendeztük meg. A célunk a versenyzési lehetőség biztosítása, a sportág népszerűsítése volt, azonban természetesen igyekeztünk atlétákat is toborozni az egyesület számára. Láttam is néhány kimondottan ügyes tanulót, őket igyekszünk lecsábítani az edzésekre és megszerettetni velük ezt a gyönyörű sportágat.

Márk édesapja, Bánhidi Miklós elmondta, hálás a klubnak és a városnak, hogy immár negyedik éve minden ősszel megemlékeznek tragikus hirtelenséggel elhunyt fiáról, aki a 4×1000 méteres váltó tagjaként a mai napig országos csúcstartó. Az emléknap a hagyományos 1000 méteres örömfutással ért véget.