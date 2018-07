Több mint százan neveztek a nemzetközi kupára Balatonalmádiba

Szoros küzdelemben négyes holtversenyből az ifjú titán a 14 éves Karácsonyi Gellért került ki győztesen a XXIII. Pannónia Kupa Nemzetközi Sakkversenyen.

A közelmúltban megrendezett sporteseményen, nyolc nemzet (amerikai, cseh, finn, francia, olasz, magyar, svéd, szlovák) is képviseltette magát. A versenyre nevező 116 játékos két csoportban, hét fordulón keresztül harcolt a pontokért. A kiegyensúlyozott mezőnyt jól mutatja, hogy az élen 4 játékos is 5,5 pontot gyűjtött be. Az 5–10. hely között helyezkedtek el az 5 pontosok, itt szlovák és finn játékosnak kedvezett a Buchholz-számítás.

Az értékes 20 éven alulinak járó különdíjat Papp Bence vehette át, a szenior díjat Petrán Peter szlovák nemzetközi mester nyerte meg. A legjobb női játékosnak Karácsonyi Kata bizonyult.

A B csoport mezőnyében kiemelkedő teljesítményt nyújtott a 15 éves Fekete László, aki 118 élő ponttal gyarapodott, és ezzel megszerezte a második helyet. A Balatonalmádi városa által felajánlott serleget Karkó Bálint érdemelte ki.

A villámkezűek csatájának szintén a Pannónia Kulturális Központ légkondicionált terme adott otthont, ahol 38 fő ült asztalhoz. Az 5-5 perces viadal végén, a főversenyen edzőként tevékenykedő Radnai Ádám FIDE-mester örülhetett. A záróünnepélyen a versenyzők megköszönték a város nagyvonalú támogatását és kifejezték abbéli reményüket, hogy 2019-ben ismét találkozhatunk a Balaton e csodálatos városában.

Végeredmények: A csoport (57 induló): 1. Karácsonyi Gellért 5,5 pont, 2. Zentai Péter 5,5, 3. Sárdy Péter 5,5, 3. Bódi Tibor 5,5, 4. Jankó Zoltán (szlovák) 5,0, 5. Laihonen Petteri (finn) 5,0. B csoport (59 induló): 1. Téglás Mátyás 6,5, 2. Fekete László 6,0, 3. Szunyogh István 5,5, 4. Kovács Miklós 5,5, 5. Hegedüs Luca 5,0, 6. Buri Petra 5,0. 5-5 perces villámverseny (38 induló): 1. Radnai Ádám 8,0, 2. Binder Tamás 7,5, 3. Koczó Kristóf 6,5, 4. Bódi Tibor 6,0, 5. Horváth Kálmán 6,0, 6. Schmikli László 6,0.