Tolókocsiból hódítaná meg a világot Birnbauer Botond

Örök életében tolókocsiba kényszerül a veszprémi Birnbauer Botond, azonban ez sem állíthatja meg abban, hogy állhatatosan, óriási motivációval haladjon álmai felé, miszerint egyszer olimpiai bajnok úszó lesz.

Birnbauer Botond országos bajnoki címet szerzett 100 méteres hátúszásban, míg 50 méter gyorson ezüstérmes lett a Hódmezővásárhelyen megrendezett speciális, mozgáskorlátozottak számára meghirdetett viadalon, a Magyar Paraúszó Bajnokságon. Maga a hír fontos mindenkinek, aki érdeklődik a veszprémi sport­élet iránt, azonban Birnbauer Botond nem egy átlagos tízéves kisfiú, s ez az információ sokkal többet rejt magában, mint azt gondolnánk első hallásra.

Botond különböző születési rendellenességekkel jött világra, s emiatt gyakorlatilag egész életében tolókocsiba kényszerül. Az álmait azonban így sem adja fel: elhatározta, hogy olimpiai bajnok lesz, s ebben semmiféle testi baj nem hátráltathatja. Hencsei László úszóedzővel három évvel ezelőtt találkoztak az egyik iskolai úszásoktatáson. – A parton ücsörgött a tolókocsiban Botond, amikor odaléptem hozzá és megkérdeztem, miért van itt. A válasza teljesen meghökkentett: „olimpiai bajnok akarok lenni” – válaszolta. Az­óta is ez a céltudatosság jellemzi, mellyel belopta magát a szívembe – mesélt a kezdetekről Hencsei László.

Azóta nap nap után vállt vállnak vetve küzd együtt Botond és edzője, László a Veszprémi Úszó Klub színeiben.

– Még sosem volt mozgássérült tanítványom, s rá kellett ébrednem, Botinál egyáltalán nem működnek azok a bevett automatizmusok, amelyek egy átlagos gyereknél viszont igen. Boti esetében speciális, egyedi technikákat kell alkalmazni. Mivel csípő alatt gyakorlatilag nem tud mozogni, ezért a lábai, főleg a mellúszás esetén visszatartóak lehetnek. Számára a hát- és a gyorsúszás a két legoptimálisabb úszásnem, és már tanulja a pillangót is. Ezekben a versenyszámokban ki tudja használni erős felsőtestét, izmos karjait – magyarázta a tréner, aki azt is elárulta, kis tanítványa mellett ő maga is rengeteget tanult, számos új tanítási módszert, technikát elsajátított, és azt sem szégyelli, ha olykor kollégái véleményét, segítségét kell kikérnie egy-egy felmerülő probléma megoldásakor.

Hencsei László hozzátette, a következő országos bajnokságon háton, gyorson és pillangón is indulni fognak, várhatóan négy számban nevezi Botondot, s már hosszabb, 100, 200 méteres távok is szóba jöhetnek. – Boti úgy gondolja, neki az úszás egy kitörési lehetőség. Nemcsak magának, vagy a családjának bizonyítana, hanem az egész világnak. Rendkívül alázatos, céltudatos, mindent megtesz azért, hogy az álmait valóra váltsa. Azt is mondhatnám, rendkívül állhatatos, s olyan motivációval dolgozik, ami az épeknél is igen ritka. A Dózsa iskolába jár, most fejezi be a harmadik osztályt, jó tanuló, értelmes, okos kisfiú, kedvence a matematika. Boti elfogadta a helyzetét, s úgy gondolja, a sportban ki tud teljesedni.

A szakember szerint 14 évesen már a felnőttek között versenyezhet Botond, a valódi nagy célok érdekében pedig jó lenne, ha minél előbb megépülne az 50 méteres uszoda Veszprémben. Minden komoly világeseményt 50 méteres medencében rendeznek meg a mozgáskorlátozottak számára is, de említhettük volna akár a magyar bajnokságot is.

– Az elmúlt évtizedben több ezer gyereket tanítottam meg úszni. Mindig is azt gondoltam, szerencsés helyzetben vagyok, elégedetten szemlélhetem az életemet. Amikor Botival találkoztam, azt éreztem, szeretnék most visszaadni valamit a sorsnak abból, amit én is kaptam. Ez a fiú sok mindenre megtanított engem is. Becsülöm az elhivatottságát, s remélem, hozzá tudok tenni én is ahhoz, hogy egy szép napon teljesüljenek az álmai.