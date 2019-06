Tombor Csaba edző keze alól újabb válogatott játékosok kerültek ki

A tizedik helyről a negyedikre hozta fel a Veszprémi KKFT NB I/B-s férfi kézilabda-együttes csapatát Tombor Csaba edző, akit év közben neveztek ki a kispadra. A Veszprémi KKFT alakulata 13 győzelemmel, két döntetlennel és hét vereséggel, vagyis 28 ponttal az NB I/B-s bajnokság negyedik helyén zárt.

Tombor Csaba 2018. decemberében vette át a csapatot, akkor a tizedik helyen állt a társaság. A januári alapozást követően viszont megindult fölfelé az együttes.

– Teljesen új stratégiát építettem fel, igyekeztem főleg a fiatalokat terhelni. Támadásban és védekezésben is új taktikát alkalmaztunk, amelynek meg is lett az eredménye – vágott bele értékelésébe Tombor Csaba.

A szakember szavait támasztja alá, hogy a Veszprémi KKFT lőtte a második legtöbb gólt az egész mezőnyt tekintve – 587-et –, s kapta az ötödik legkevesebbet, pontosan 552 találatot.

– Kellett egy kis idő, hogy beleszokjanak a srácok az új rendszerbe, de nagyon jól vették az akadályokat. Ráadásul az utolsó öt fordulóban már a jövő csapatának alapjait is le tudtuk rakni. Ezeken a találkozón az idősebbek, vagyis a felnőtt korúak kevesebb lehetőséghez jutottak, míg a feltörekvő generáció több szerephez jutott. Nagyon örülök, hogy mindenki beváltotta a hozzá fűzött reményeimet – hangsúlyozta a tréner.

Mint kiderült, a 2019/20-as évadban a Veszprémi KKFT gárdájában mindössze két felnőttkorú játékos kap helyet, Füleki Áron és Szeitl László. A keret többi tagja pedig U23-as, U21-es, vagy még ifjabb kézilabdás lesz.

– A gárda gerincét sikerült egyben tartanunk, s jövőre is az lesz a cél, hogy stabil NB I/B-s együttes maradjunk. Nekünk nem az érem, vagy a helyezés a legfontosabb, sokkal inkább az, hogy tehetséges, jól képzett játékosokat adjunk a magyar kézilabdának, az NB I-nek. Szerintem nagyon jó úton haladunk, hiszen több korosztályos válogatottba is meghívást kaptak a tanítványaink – derült ki.

Stabil tagja a serdülők nemzeti csapatának Fazekas Gergő és Radvánszki Zsolt. Az ifiknél kerettag volt, de a szűkítés áldozata lett Szmetán Máté.

Junior kerettag volt Kristóf Mátyás, Éles Benedek és Tóth Márton is, előbbi a világbajnokságra is utazik.

Újra B válogatott lett a Csurgóról visszatérve, és az NB I-es Egerhez igazolt Tóth Attila.

– A munka nem hazudik. Én csakis az elvégzett munkában, edzésben hiszek, másban nem – tette hozzá Tombor edző, akit nemrég a Magyar Kézilabda Szövetség Jenővári-díjjal tüntetett ki, vagyis kiváló nevelőedzői elismerésben részesült, miután a korábban négy évig a keze alatt dolgozó Szita Zoltán és Ligetvári Patrik is a felnőtt válogatott állandó tagja lett.

– Nagyon büszke vagyok erre a kitüntetésre. Jó érzés, amikor elismerik az ember munkáját. Bízom benne, hogy a közeljövőben még sok tehetséges fiatal kerül ki a kezeim közül, akik a felnőttek között is bizonyítanak majd.