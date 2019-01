További két körrel folytatódik a megyei futsalbajnokság

A megyei futsalbajnokságban befejeződtek az alapszakasz küzdelmei. A csapatokat a folytatásban az eddig elért eredményei alapján osztják be a szervezők, alsó-, felső- és középházba. Itt további két körrel folytatódnak a küzdelmek.

Eredmények: Megyei U13 futsal „A” csoport 2. forduló (Úrkút, Úrkút Sportcsarnok): Úrkút SK–FC Ajka „1” 3-5, Magyarpolány SE–Ajka Kristály SE 2-5, Úrkút SK–TIAC VSE 5-6, FC Ajka „1”–Magyarpolány SE 3-3, Ajka Kristály SE–TIAC VSE 6-3, Úrkút SK–Magyarpolány SE 2-4, FC Ajka „1”–TIAC VSE 1-5, Ajka Kristály SE–Úrkút SK 8-3, Magyarpolány SE–TIAC VSE 2-9, Ajka Kristály SE–FC Ajka „1” 5-6.

„B” csoport 2. forduló (Veszprém, II. János Pál Sportcsarnok): Szilágyi DSE–VFC USE „1” 15-2, FC Ajka „2”–TIAC VSE „1” 6-1, Szilá­gyi DSE–Sümegi TTE 5-1, VFC USE „1”–FC Ajka „2” 4-11, TIAC VSE „1”–Sümegi TTE 1-8, Szilágyi DSE–FC Ajka „2” 5-1, TIAC VSE „1”–Szilágyi DSE 3-13, FC Ajka „2”–Sümegi TTE 0-0, VFC USE „1”–TIAC VSE „1” 2-8.

„C” csoport 2. forduló (Várpalota, Gál Gyula Sportcsarnok): Várpalotai BSK–Balatonalmádi SE „1” 6-3, Balatonfüredi USC „2”–VFC USE „2” 1-11, Várpalotai BSK–PELC 2-4, Balatonalmádi SE „2”–Balatonfüredi USC „2” 4-2, VFC USE „2”–Várpalotai BSK 11-0, PELC–Balatonalmádi SE „2” 10-0, Balatonfüredi USC „2”–Várpalotai BSK 2-1, VFC USE „2”–PELC 3-2, VFC USE „2”–Balatonalmádi SE „2” 16-0, PELC–Balatonfüredi USC „2” 6-2.

„D” csoport 2. forduló (Zirc, Zirci Reguly Antal Iskola): FC Zirc „1”–Gyulafirátót SE 13-0, FC Zirc „2”–Start SE „1” 2-1, Start SE „2”–FC Zirc „1” 1-5, Gyulafirátót SE–FC Zirc „2” 2-6, Start SE „1”–FC Zirc „1” 2-8, FC Zirc „2”–Start SE „2” 4-0, Gyulafirátót SE–Start SE „1” 4-12, FC Zirc „1”–FC Zirc „2” 8-1, Gyulafirátót SE–Start SE „2” 1-1, Start SE „1”–Start SE „2” 6-2.

„E” csoport 2. forduló (Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium): Balatonfüredi USC „1”–Balatonalmádi „1” 2-3, FAK–Tihanyi FC 4-2, VFC USE „3”–BUSC „1” 15-1, Balatonalmádi „1”–FAK 4-1, Tihanyi–VFC USE „3” 0-26, BUSC „1”–FAK 2-2, Balaton­almádi SE „1”–VFC USE „3” 0-3, Tihanyi FC–Balatonfüredi USC „1” 2-8, FAK–VFC USE „3” 0-17, Tihanyi FC–Balatonalmádi SE „1” 3-9.

Megyei U19 futsal „A” csoport 2. forduló (Veszprém, Egyetemi Városi Stadion): Ajka Kristály SE–TIAC VSE 3-7, Magyarpolány SE–Úrkút SK 6-3, Magyarpolány SE–TIAC VSE 8-2, Ajka Kristály SE–Úrkút SK 3-4, Úrkút SK–TIAC VSE 5-1, Ajka Kristály SE–Magyarpolány SE 2-4.

„B” csoport 2. forduló (Alsóörs, Alsóörsi Sportcsarnok): FC Zirc–Tihanyi FC 5-1, FC Zirc–Ugod SE 3-6, Tihanyi FC–Ugod SE 3-3, FC Zirc–Tihanyi FC 2-2, FC Zirc–Ugod SE 4-10, Tihanyi FC–Ugod SE 1-12.

Megyei U19 futsal, Leány 2. forduló (Veszprém, Egyetemi Városi Stadion): Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás SE–Balatonfüredi FC 1-1, VFC USE–FC Ajka 1-1, FC Ajka–Balatonfüredi FC 2-2, VFC USE–Balatonfüredi FC 5-2, VFC USE–FC Ajka 5-0, FC Ajka–Balatonfüredi FC 0-1.