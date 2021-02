Továbbra is harcban állnak a csoport első helyezéséért

Még szinte fel sem dolgoztuk az egyiptomi világbajnokságon történteket, és máris visszacsöppenünk a klubkézilabda világába. A február ráadásul nem is akármilyen Bajnokok Ligája-rangadóval kezdődik: a Telekom Veszprém látja vendégül a BL-döntős Barcelona gárdáját csütörtökön.

A december végi kölni final four után talán nem túlzás azt állítani, hogy két csalódott csapat méri össze majd erejét. A Veszprém az elődöntőben csak hosszabbítás után kapott ki a későbbi győztes Kieltől, aztán a bronzcsatát is elbukta a francia Paris-Saint Ger­mainnel szemben. A Barcelona ezzel szemben könnyedén jutott be a döntőbe, ott azonban nem volt sansza a tökéletesen felkészített THW-vel szemben (33-28).

A Kölnben történteket gyorsan le kellett zárni, hiszen mindkét gárdából többen is érdekeltek voltak az egyiptomi világbajnokságon, ám most sincs idő a sebeket nyalogatni, hiszen a februári mérkőzések nagyban befolyásolhatják azt is, hogy a Veszprém és a Barcelona milyen ágon tudja kiharcolni a május végi újrázást a final fourban.

A Barcelona jelenleg ugyanis vezeti a B jelű nyolcast, az eddigi nyolc találkozójából valamennyit sikerrel abszolválta, és 16 pontot gyűjtött. A Telekom a második helyet foglalja el 13 ponttal, hatszor nyert, egyszer ikszelt, egyszer pedig kikapott. Amennyiben csütörtökön a bakonyiak képesek két vállra fektetni a katalánokat, akkor versenyben maradnak a csoport első helyéért. Ami azért is fontos, mert az első automatikusan bejut a legjobb nyolc közé, kihagyja az oda-vissza vágós párharcok első körét.

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) szakírói a napokban elkészítették a tavaszi szezon rajtja előtti erősorrendet. Természetesen a BL-győztes THW Kielt rangsorolták az első pozícióba, a Barca a második, míg a Veszprém a harmadik. Utóbbi két alakulatnál kiemelték, nagy kérdés, milyen nyomokat hagyott a játékosokban a csalódást keltő kölni szereplés.

Míg a katalánok esetében azt forszírozzák, hogy az ősszel uralták a mezőnyt, és makulátlan mérleggel zártak, ezzel szemben december végén elbukták a BL-döntőt. Ezek után pedig nem csoda, ha Xavi Pascual vezetőedző és csapata elkeseredetten igyekszik eloszlatni azt a halvány kételyt, hogy képesek-e játékosai a kiélezett szituációkban is megfelelően teljesíteni.

A Telekom Veszprémről pedig azt jegyezték meg, óriási csalódást jelentett számára a hosszabbításban elbukott BL-elődöntő, ám az ősszel is képes volt hektikus produkcióra a csapat, amikor kikapott hazai pályán az Aalborgtól, majd a rá következő héten simán megverte a Kielt. A szakírók szerint a Barcelona elleni két ütközet remek erőfelmérőt jelent majd a veszprémiek számára.

David Davis, a veszprémiek vezetőedzője a találkozó előtt arról beszélt, nehéz hónap a február, hiszen több játékos a világbajnokság után fáradtan tért vissza, míg az itthon maradók meccshiánnyal küszködnek. Három napjuk maradt arra, hogy felálljon a csapat. Szerinte nem egyszerű megtalálni ilyenkor a középutat, ám bízik benne, hogy össze tudják szedni a csapatot.

A két fél rivalizálása 1986-ra nyúlik vissza, akkor még a Váév Építők csapata a Kupagyőztesek Európa-kupájának (KEK) elődöntőjében hazai pályán két góllal maga alá gyűrte neves ellenfelét (27-25). A visszavágó aztán nem sikerült túl jól, hiszen utána tízgólos fiaskót szenvedett el a veszprémi társaság (29-19).

Ezt követően is több emlékezetes párharcot vívott egymással a két csapat. Mind közül az egyik legtöbbet emlegetett csata az 1998-as.

– A Barcelona ellen mindössze egyszer tudott a kieséses szakaszban a Veszprém továbbjutni – kezdte Darcsi István, a Napló korábbi szak­írója, a Veszprémi 7 Nap sportújságírója. – Az említett 1998-as összecsapáson hatalmas lehetőség kapujában álltunk. Idehaza 33-28-ra nyertünk, de csak azért nem többel, mert a játékvezetők komolyan visszafogtak minket. A visszavágón is szenzációsan kézilabdáztunk, a vége előtt húsz perccel ötgólos volt az előnyünk, vagyis összesítésben tízzel vezettünk. Ekkor a játékvezetők léptek elő főszereplőkké, és a Barca szép fokozatosan ledolgozta a hátrányát. Az utolsó, mindent eldöntő találatot, amellyel kiestünk, a spanyol király veje, Inaki Urdangarin szerezte, lépéshiba után. A 32-27-es végeredmény a búcsúnkat jelentette – mesélte kollégánk. – Aztán 2003-ban a legjobb nyolc közé jutásért Kiril Lazarov góljának köszönhetően mi jutottunk tovább (33-29, 31-26) – idézte fel.