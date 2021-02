Továbbra is tartja második pozícióját a Veszprém a BL-csoportjában

Fontos és kötelező két pontot szerzett a Telekom Veszprém a szlovén RK Celje Pivovarna Lasko ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában.

A Barcelona ellen elvesztett két BL-csata után Celjében a javítás volt a célja a Telekom Veszprémnek. Ennek érdekében David Davis változtatott a kereten, ismét ott volt a csapatban Kent Robin Tönnesen és Petar Nenadics is. Betegség miatt hiányzott Andreas Nilsson, Vuko Borozan és Székely Márton pedig nem került jegyzőkönyvbe.

A szlovénok is több meghatározó játékost nélkülöztek.

Az ősszel a Celjét hazai pályán 39-24-re verte a veszprémi alakulat, ám azóta a fiatal szlovének több bravúrt is összehoztak. Legutóbb például a HBC Nantes otthonában tudtak nyerni 30-28-ra.

Maqueda és Manaszkov szerzett vezetést a Telekomnak, ám a Celje tartotta a lépést és Gal Marguc ziccerével 3-2-re a vezetést is megszerezte. A hazai kapus Vujovic zsinórban három ziccert is hárított, de végül Markussen átlövése utat talált a kapuba (9. perc: 3-4). Továbbra is fej, fej mellett haladtak a küzdő felek, a 12.percben 6-6 állt az eredményjelzőn. A 14. perchez érve először szerzett két gólos vezetést a Veszprém, Lékai és Markussen pazar megoldásai után, majd Cupara védett egy nagyot, s az ellentámadás végén Maqueda volt eredményes (7-10).

Időt kért a Celje, és sikerült is megakasztani a bakonyiak játékát (16. perc: 9-10), ráadásul a házigazda nyitott védekezésre váltott. Öt perces gólcsend után Moraes talált be, majd Nenadics tört be eredményesen. A szerb irányító érkezése láthatóan jót tett a támadójátéknak (9-12).

Manaszkov kapott két percet, azonban Cupara megfogta Novak hetesét, így maradt a 10-13. Az emberhátrányban egy eladott labdából Groselj lőtt üres kapus gólt, majd Moraes elzárását követően Mahé vette be a hazai kaput.

Gasper Marguc kapott remek labdát, először vezetett négy góllal a Telekom (11-15). A félidő hajrájában a Celje ismét közelebb került nagynevű riválisához, a 29. percben 14-15-re állt a meccs. A játékrész Moraes üreskapus találatával zárult.

Lékai kezdte a gólgyártást a második felvonásban, ám nem dőlhettünk hátra Mlakar vezérletével újra szoros lett az összecsapás (34. perc: 16-17).

Lékai negyedik találata után Ligetvári szerzett értékes labdát, amiből Maqueda vette be az üres celjei kaput (37. perc: 16-19). Cupara újabb büntetőt hárított, aztán emberelőnybe került a Veszprém, ám egyelőre nem sikerült négyről ötre lépni (17-21).

Cupara újabb bravúrja után viszont ötre nőtt a különbség, Gasper Marguc felkanyarodásával 17-22 állt a kijelzőn.

Gal Marguc nem hagyta annyiban a dolgot, majd Kodrint küldték le a játékvezetők két percre (44. perc: 19-22).

Ligetvári kapott két percet, amit két góllal büntetett a Celje (21-23), szerencsére azonban az 50. perc 21-25-ös állásról indult meg. Jahija betörésével már öttel vezetett a Veszprém, és hosszú idő után Tönnesen is pályára került.

Az utolsó percekre nem maradt különösebb izgalom. Láthatóan mindkét csapat elfáradt, azonban a Telekom sikerét semmi sem veszélyeztette. A végén Mahé vágott még egyet (22-28), aztán Groselj és Cepic volt eredményes. A végén Blagotinsek szerezte a vendégek utolsó találatát, míg a túloldalon Cepic lőtt egy nagy ziccert.

A Veszprém fontos két pontot szerzett ahhoz, hogy megőrizze második helyét a csoportban és hogy négy nyeretlen BL-meccs után visszataláljon a győzelem útjára. Jelenleg a B jelű nyolcast a Barcelona vezeti 22 ponttal, a Telekom 15 pontot gyűjtve a második, míg harmadik az ukrán Motor Zaporizzsja 12 megszerzett ponttal.