U9: három együttes is hibátlanul kezdett

Elkezdődött a megyeszékhely téli futsaltornája, amelyen öt korosztály 40 csapata lép hétről hétre pályára. A torna mellett zajlik a hagyományos futsalbajnokság is, itt a megye több városában is rendeznek mérkőzéseket.

Az U9-es korosztály is elkezdte a küzdelmeket a veszprémi téli futsaltornán, a legkisebbek a II. János Pál Sportcsarnokban léptek pályára, három csoportban.

Az A jelű négyesben a Balatonalmádi SE szerepelt a legjobban, hibátlanul zárta az első játéknapot, megelőzve a Balatonfüredi USC A, az Almádi DSK, valamint a Fűzfői AK csapatait. A nyitány legeredményesebb játékosa a balatonfüredi Vancsura Vajk volt 10 góllal (csapata találatainak felét ő szerezte!).

A B csoportban a Veszprémi FC USE A jelű alakulata nyerte meg mind a három találkozóját. Négy pontot szerzett a Balatonfüredi USC B, hármat a Szilágyi DSE B, egyet pedig a Szilágyi DSE A. Az első kör után Novák Áron (Balatonfüredi USC B) vezeti a góllövőlistát, együttese 18 góljából 10-et vállalt magára a fiatalember.

A C jelű mezőny nyitányán az ajkaiak végeztek az élen, százszázalékos mérleggel. A második helyen a TIAC VSE áll, a harmadikon a VFC USE B, a negyediken pedig az Ősi PSE. A csoportban Kőrösi Bálint (FC Ajka, 9 találat) volt az első forduló legjobb gólszerzője.

Eredmények, futsaltorna, U9, A csoport: Almádi DSK-Balatonalmádi SE 1-3, Balatonfüredi USC A-Fűzfői AK 13-2, Almádi-BUSC A 1-4, FAK-BSE 0-9, BUSC A-BSE 3-6, FAK-BSE 1-4.

B csoport: Szilágyi DSE A-Szilágyi DSE B 5-8, VFC USE A-BUSC B 15-3, Szilágyi A-VFC USE A 2-7, BUSC B-Szilágyi B 8-5, BUSC B-Szilágyi A 7-7, VFC USE A-Szilágyi B 7-0. C csoport: FC Ajka-VFC USE B 14-3, TIAC VSE-Ősi PSE 11-0, FC Ajka-TIAC VSE 6-2, VFC USE B-Ősi PSE 12-2, FC Ajka-Ősi PSE 8-1, VFC USE B-TIAC VSE 6-11.

Az U9-es korosztály küzdelmei február 6-án folytatódnak. Legközelebb, a hétvégén, szombaton az U11-esek lépnek pályára, két csoportban. Vasárnap pedig az U13-asokon (három csoport) lesz a sor, az ő első fordulójukat akkor rendezik. Az U15-ös és az U17-es korosztály tornája már elkezdődött, náluk a második kör következik majd január 31-én, illetve február 7-én.

A megyei futsalbajnokság – amely tavaly ősz óta megy – leg­utóbbi játéknapjának eredményei pedig a következők. U15: Devecser–Sümeg 5-9, Gyulafirátót–Balatonalmádi 0-18, Úrkút–Magyarpolány 2-5, Ősi–FC Zirc 3-12, Devecser–Magyarpolány 9-9, Sümeg–TIAC VSE 4-3.

U17: Gyulafirátót–Balaton­almádi 2-16, TIAC VSE–Csetény 4-2, Devecser–Magyarpolány 4-4, Zirc–Csetény 10-2.

U20: Zirc–Magyarpolány 11-0, Sümeg–Úrkút 1-4, Zirc–Fűzfői AK 13-2.