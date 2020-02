Új játékost igazolt a Hoya

Körmendről igazolt játékossal erősítette meg keretét a Hoya Pannon Egyetem Veszprém NB I/B-s kosárlabda-együttese.

A klub tájékoztatása szerint Kozma Gergő, aki az A csoportban második helyen álló Körmend alakulatának játékosa volt, a szezon végéig kötelezte el magát a királynék városába.

Az egyes, kettes, valamint hármas poszton is bevethető játékos 1998. december 28-án született, tehát idén tölti be a 22. életévét. A 194 centiméter magas kosaras pályafutása a szombathelyi Falco utánpótlás bázisán indult, innen egy évre az Egyesült Államokba került. Onnét visszatérve az akkor még A csoportban szereplő TF Budapest gárdájában játszott, innen igazolt az Egis Körmend gárdájához. Ha megérkezik a játékengedélye, akkor Kozma Gergő elvileg a hétvégi Hepp-Kupa döntőn is segítheti új csapatát.

A Hoya PE Veszprém február 15-én, szombaton 13.30 órától csap össze a döntőbe jutásért a Bajával.