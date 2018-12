Új nyomvonalon a Mikulás-rali

A jövő hét végén ismét rali lesz Veszprémben: immár 22. alkalommal rendezik meg a Taxi4 Mikulás Rallye-t. Pénteken a hivatalos tesztekre kerül sor, szombaton átvételek, pályabejárás, majd vasárnap körgyorsasági Jutaspusztán.

– Úgy kezdődött ez a történet, hogy annak idején korán ért véget a magyar bajnokság, és az évadnyitó május eleji Salgó raliig nagy volt a szünet – magyarázta a Napló érdeklődésére Lakatos Róbert, a verseny rendezője, akinek édesapja, Lakatos Lajos anno gondolt egyet, hogy bizony kellene egy verseny decemberben.

Voltak ugyan januári, februári próbálkozások – a hóra várva –, de a klíma már akkor is kiszámíthatatlan volt. A Mikulás-rali volt az az ötlet aztán, amely mára az időjárástól függetlenül hagyomány lett. Talán azért is, mert rögtön első alkalommal azért csak összejött egy hangulatos havas verseny.

– Egyfajta hiánypótló rendezvényként indult a verseny, amelynek talán ebben is volt a kezdeti varázsa. Ez egy buliverseny volt, és ma is az! Nem arról szól, hogy a versenyzők késhegyre menő csatákat vívjanak a bajnoki pontokért, hanem sokkal inkább arról, hogy mindenki nyugodjon le és versenyezzen egy jót. Akár más autóval és más felállásban, mint a bajnoki futamok alkalmával. Persze színvonalas körítést igyekszünk nyújtani, és szeretnénk visszahozni azt a régmúltból, mikor nemcsak az élvonal jött össze, hanem a szó nemes értelmében vett amatőrök is nagy számban összemérhették tudásukat a profikkal – foglalta össze a verseny „lelkületét” Lakatos Róbert.

Sokaknak volt a Mikulás-­rali az elmúlt két évtizedben az első versenye, akik később meghatározó alakjai lettek az OB mezőnyének – mondta a rendező, aki nem rejtette véka alá azon gondolatait sem, hogy bizonyos kérdésekben nem igazán azon az irányvonalon képzelik el ezt a sportágat, mint a honi szövetség jelenlegi vezetése.

– Sok autó áll a műhelyekben, sokan szeretnék magukat kipróbálni, ezért szeretnénk kinyitni a kapukat. Szeretnénk, ha a Mikulás-rali azt is képviselné, amikor csupa nagybetűvel az amatőr versenyzők megmutathatják magukat és autójukat – tudtuk meg Lakatos Róberttől. A rendező beszélt arról is, hogy „van némi véleménykülönbség” köztük ez ügyben a szövetséggel, de vállalják a véleményüket.

Kérdésre válaszolva megtudtuk azt is, hogy a Herczig Norbert–Ferencz Ramón kettős egy, a 2019-es esztendőre vonatkozó nagy bejelentésre készül, aminek eredménye az idei Mikulás-ralin látható is lesz, ám konkrétumokkal a molos páros a jövő pénteki sajtótájékoztatón rukkol elő.

Ugyanakkor a verseny abszolút új nyomvonalon zajlik majd, hiszen Jutaspusztán alakítják ki a két gyorsasági szakaszt, ami azt jelenti, hogy lesz egy 10 kilométeres körverseny Jutaspusztán, majd ezt követően egy 14 kilométeres gyorsasági szakasz Jutas–Márkó–Jutas-útvonalon. Ez igazán nézőbarát lesz, hiszen egy körben háromszor is láthatják az autókat a szurkolók, akik egy LED-falon élő közvetítésben is figyelemmel kísérhetik a pályákon történteket. Akik pedig a szervizparkban történtekre kíváncsiak, azoknak a Veszprém Arénáig kell majd ellátogatniuk.

Lakatos Róbert a végére is hagyott érdekességeket: a verseny több mint két évtizedes történetében háromszor fordult elő, hogy hóban autózhattak a szerencsések. Volt 22 Celsius-fokban és nyakig érő sárban megrendezett viadal is. Ő maga azt reméli, hogy fagyos, tiszta, hideg idő lesz az idén, de erről – mint megjegyezte – sajnos nem ő dönt…

