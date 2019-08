Új utak nyílhatnak a veszprémi és a hazai tehetségek előtt

Európa egyik legkiválóbb és legnagyobb utánpótlás nevelő akadémiájával lépett szerződésbe a Pannon Basketball Managment Kft. A Canarias Basketball Academy képzési rendszerével új utak nyílhatnak a veszprémi és akár a hazai tehetségek előtt is.

A Pannon Basketball Managment Kft. ügyvezetője, Naményi Miklós elmondta, februárban keresték meg a Canarias Basketball Academyt (CBA), amely Európa egyik legkiválóbb utánpótlás képző akadémiája. A fél éves tárgyalásoknak hála, sikerült megállapodást kötni a Tenerife központú CBA-val, így Veszprémben nyílhat meg annak első közép-európai bázisa.

– A legfontosabbak számunkra a veszprémi gyerekek, helyi tehetségek, akik most a CBA képzési rendszere szerint fejlődhetnek, pallérozódhatnak. Ezen túl a hazai fiataloknak is lehetősége lesz bekapcsolódni a munkánkba – hangsúlyozta Naményi Miklós. – Úgy gondoljuk, semmiben sem különbek az amerikai, vagy mondjuk a spanyol gyerekek, mint a magyarok, csak ők más nevelést, képzést kapnak. Nálunk most lehetőség nyílik arra, hogy eszerint a képzés szerint fejlődjenek.

Rob Ollerana, 2007-ben a recesszió idején alapította meg a CBA-t, amely túlélve a válságot, mára Spanyolország egyik legjobb utánpótlás akadémiájává nőtte ki magát.

– A 12 szezon alatt eddig 700 fiatal dolgozott nálunk U14-U18-as korosztályokban. A modellünk alapja a kemény munka és az egyéni képzés. Az idei szezont 19 olyan játékos kezdi meg a spanyol bajnokságban a különböző profi klubokban, akik nálunk tanultak. A világ más pontjain pedig 26 játékost tudunk felmutatni a bajnokságokban – hangsúlyozta.

Rob Ollerana hozzátette, teljesen más, magasabb színvonalú képzési rendszert szeretnének megvalósítani Veszprémben, de nemcsak a magyar, hanem európai viszonylatban is.

A CBA-val kötött szerződés egyik feltétele az volt, hogy egyik edzőjük, főállásban dolgozzon Veszprémben. Arvydas Straupis 15 éven át profiskodott, de már tizenhárom éve edzőként tevékenykedik. A litván szakember a CBA egyik legkiválóbb edzője, aki most a helyi fiataloknak biztosít lehetőséget a fejlődésre. A tréner akár iskola előtt, és egész délután is tart gyakorlásokat, így egy-egy játékos akár heti negyven órában is edzhet.

Csorvási Levente, a Pannon Basketball Managment Kft. sportigazgatója arról beszélt, az a szakmai tudás, amit a tenerifei akadémia képvisel óriási kincs, a veszprémi fiataloknak pedig lehetőség, hogy fejlődni tudjanak.

– Szeretnénk egy olyan ösztöndíj rendszert kiépíteni, amelyet az Egyesült Államokban már sikerrel alkalmaznak. Vagyis, aki a mi akadémiánkon tanul, annak nem lesz gondja az iskolai képzéssel, a szállással, vagy az étkezéssel, mert ezt mind biztosítani tudjuk majd. Tehát, ha véletlenül nem lesz valakiből játékos, akkor is szakmát és nyelveket tanulhat. Ezen felül szeretnénk különböző külföldi túrákat tartani, ahol a srácok bepillantást nyerhetnek mondjuk egy-egy európai, vagy amerikai egyetemen zajló képzésbe is.

Arvyas Straupis szakvezető a CBA képzési rendszerébe nyújtott betekintést.

– A CBA célja nem az, hogy a gyerekek meccseket nyerjenek, hanem hogy az egyéni képességeiket fejlesszük, a labdavezetést, a passzolási készséget, a dobásaikat. Három csarnok áll rendelkezésünkre, ezen kívül egy saját funkcionális terem. Szóval minden adott ahhoz, hogy magas szintű, jó munkát végezzünk Veszprémben – húzta alá.