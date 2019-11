Újabb ajkai vereség az NB II-ben

Sorozatban harmadik bajnokiján maradt alul az FC Ajka a labdarúgó NB II-ben. Kis Károly csapata a hétközi fordulóban, szerdán este hazai pályán kapott ki a Budaörstől.

FC Ajka-Budaörs 2-3 (1-2)

Ajka, 600 néző. V.: Oláh. FC Ajka: Berla – Kovács N., Görgényi, Kenderes, Csemer – Csizmadia, Heffler – Soltész (Oláh, 38.), Stoiacovici (Nagy I., 38.), Lengyel (Horváth P., 69.) – Nagy K. Edző: Kis Károly.

Budaörs: Szabó Balázs – Marques-Airosa, Kékesi, Fényes, Medgyes – Stieber (Forgács, 58.), Szabó Bálint, Zsidai, Molnár – Kulcsár (Végh, 82.), Halmai. Edző: Bognár György.

Két újoncot avatott az FC Ajka a mérkőzésen: a hazaiak kapujában először kapott szerepet Berla Attila, mellette egy másik fiatal (szintén a Budapest Honvéd kölcsönjátékosaként), Kovács Nikolasz is a kezdőcsapat tagja volt. Utóbbi a keretbe is most került be frissen. Először a vendégek kapuja előtt alakult ki veszélyes helyzet, majd Berlának akadt védeni valója. Elsősorban a mezőnyben gyürkőztek a felek, a házigazda egy kicsit veszélyesebbnek tűnt, gólt azonban nem szerzett, aztán jött is a hideg zuhany.

A 24. percben Kulcsár lépett ki a jobb oldalon, pontos beadását Szabó Bálint vágta a hosszú oldalon kapásból a hálóba, 0-1.

Nagy Krisztián válaszolt csaknem azonnal, ám a csatár hiába játszotta át szép mozdulattal, fejjel Szabó Balázs kapust, a védők utolérték és az üres kapu előtt szerelni tudtak.

A 34. percben még nagyobb bajba került az FC Ajka, amely nem volt túl határozott, a vendégek könnyedén játszották át a középpályát középen, a korábban Ajkán is szereplő Stieber András pedig a bal felsőbe bombázott, 0-2.

Nem igazán volt ötlet a hazaiak játékában, Kis Károly mester még az első félidő hajrájában kettős cserére szánta el magát, Oláh László és Nagy István érkezett az együttesbe.

A 40. percben összejött a szépítés, bal oldali szögelt után röviden szabadított fel a Budaörs, az újabb beadásra Csizmadia Zoltán érkezett középen, és továbbította fejjel a kapuba a játékszert, 1-2.

Oláh csúsztatott a hálóba, ám les miatt érvénytelenítette a találatot a bíró.

A második játékrész elején a budaörsiek egy kapufával jelentkeztek, Berla kezéből pattant a lécre a labda. Valamivel később szép támadást vezetett az Ajka, ám végül tisztázni tudtak a kapu előtt a védők.

A 69. percben Nagy Krisztián volt közel az egyenlítéshez, de a labda elkerülte a kaput.

A 71. percben buta hibát követtek el a hazaiak, a Budaörs pedig büntetett a labdavesztés után, Kulcsár Tamás egészen a kapuig gyalogolhatott az indítással és nem hibázott, 1-3.

A folytatásban nyomott az FC Ajka, hiába, képtelen volt betalálni az alakulat. A vendégek taktikusan futballoztak, a hazai csapat nem tudta hosszabb időre beszorítani vetélytársát. Sok volt a szabálytalanság és a reklamalás, ezzel pedig ment az idő.

A 90. percben Oláh szépített egy pontos távoli lövéssel, 2-3.

Összességében megérdemelten nyert a Budaörs, gödörben van az Ajka.