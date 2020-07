Újra a versenypályán a triatlonosok

Igazolt és amatőr versenyzőknek tartottak triatlonviadalt a tatai Öreg-tónál, s a kétnapos megméretésről természetesen a Veszprémi Triatlon Egylet (VTE) képviselői sem hiányozhattak.

Előbb az Old Lake Man Rövidtávú Triatlon Országos Bajnokság résztvevői gyülekeztek a csodaszép helyszínen. Az indulókra 1.5 kilométer úszás, 40 kilométer kerékpározás, valamint 10 kilométer futás várt.

A veszprémiek közül a szenior Fügi Andrea a 65–69 év közötti hölgyek között aranyérmet érdemelt ki. Bődi Sándor, szintén a 65–69 évesek korcsoportjában a dobogó legalsó fokára léphetett fel.

Jól szerepelt még Szekeres Mariann, aki a 35–39 évesek kategóriájában tizedik helyen zárt. Czafit Zsuzsanna a 30-34 évesek között lett tizennyolcadik. Ami a váltókat illeti, háromból két trió is érmet szerzett. A nőknél a VTE Fülbemászók alakulata, Mürkli Luca, Hamerli Csenge és Molnár Blanka mindenkit megelőzve szerzett bajnoki címet. Mögöttük második helyen zárt a VTE Triszörnyecskék gárdája Klausz Hannával, Farkas Kincsővel és Hamerli Lucával. A férfi váltók között indult a VTE UP csapata, amely Frank Lillával, Mihálovics Mátyással és Inhof Lilivel az előkelő nyolcadik helyet érte el. Másnap középtávú amatőr kupát tartottak, ahol szintén két medáliát szereztek a bakonyiak. Az 1.9 kilométeres úszást, 90 kilométeres kerékpározást és 21 kilométeres futást kiválóan teljesítette Varga Elemér, aki az 50–54 évesek között második helyet szerzett, összetettben pedig a 38. lett. Ugyancsak ezüstérmet vehetett át remek produkciójával Bonyhádi Szilvia, aki a 45–49 évesek kategóriájában ért be második helyen, s összetettben pedig a 24. helyen végzett.

Szólnunk kell még Hamerli Péterről, ő a 45–49 éveseknél alig csúszott le a dobogóról, negyedikként zárt, összetettben 29.-ként. Somogyi Zsófia és Hidasi Petra egymást követve értek célba, előbbi a tizedik, utóbbi a tizenegyedik lett a 35–39 évesek korcsoportjában. Ezzel összetettben a 22., és 23. helyet szerezték meg.