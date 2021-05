Újra nézők előtt a futsalosok!

Kemény csatára készül a veszprémi futsalcsapat, amely hétfőn hazai környezetben szerepel. Az éllovas érkezik a Március 15. úti csarnokba, a házigazda kedvét és esélyeit növeli, hogy ismét benépesülhet az utóbbi hónapokban üresen kongó aréna.

Ezt ne hagyja ki! Újraindul a turizmus Magyarországon

Szombat óta ismét lehetnek nézők a magyarországi sporteseményeken, a koronavírus-járvány miatti szigorítások újabb enyhítése a négymilliomodik oltást követően lépett életbe.

Több más klubhoz hasonlóan a veszprémi futsalosok is úgy döntöttek, hogy a következő hazai meccsükön ott lehetnek a szurkolók, azaz megnyitják a Március 15. úti sportcsarnok hosszú ideje zárt kapuit.

A Balaton Bútor FC hétfőn, 18.30-as kezdettel az éllovas Haladást fogadja. Az összecsapás az alábbi feltételek mellett látogatható, változtatás nélkül közöljük a veszprémi klub közleményét:

„Örömmel értesítünk benneteket, hogy hétfőtől megnyithatjuk kapuinkat előttetek! Az enyhítésnek ugyanakkor feltételei is vannak: kizárólag azon vendégeinket engedhetjük be otthonunkba, akik érvényes oltási- és személyi igazolvánnyal rendelkeznek. Azok a felnőttek, akik előbbieket hiánytalanul felmutatják, kiskorú gyermekeiket is magukkal hozhatják.

Fontos azonban hangsúlyoznunk, hogy a maszkviselés továbbra is kötelező a csarnokunk belterületén!

Távolságtartás szempontjából tisztelettel kérjük szurkolóinkat, hogy lehetőségeik szerint vigyázzanak egymásra. Kézfertőtlenítőt több helyre kihelyezünk majd az épületben. Előre is köszönjük megértéseteket, segítő együttműködéseket. Jelen feltételek mellett mindenkit szeretettel várunk! Reméljük, hogy hamarosan teljes egészében visszakapjuk a régi életünket, de addig is óvjuk a másik egészségét: hazai mérkőzéseinket ahogy eddig, úgy a továbbiakban is élőben közvetítjük a csatornánkon!”