Úszás helyett futás – A veszprémi Hajós Krisztián mesél a triatlon egy új formájáról

Nem kell lemondaniuk a versenyekről azoknak, akik a sport szerelmesei. A járvány miatt azonban ezúttal nem egy helyszínen és nem is testközelben mérik össze erejüket a sportolók. A veszprémi Hajós Krisztián mesélt a triatlon egy új formájáról.

Hajós Krisztián az amatőr triatlonosok táborát erősíti s az 575 Triatlon Team tagja. Az egyesület nem mindennapi célt tűzött ki maga elé: már nyolcadik hete igyekszik megmozgatni, versenyre ösztökélni a triatlonos közösség tagjait, de nemcsak itthon, hanem szerte a nagyvilágban is. A virtuális viadalra bárki benevezhet, ingyenes a regisztráció, és onnantól kezdve rajtuk áll, teljesítik-e a hétvégi kihívásokat.

A szervezők jól tudják, akadnak felkészültebb és kevésbé edzett sportemberek is, így a szabályok értelmében minden héten három nap áll rendelkezésünkre, hogy a megadott távot teljesítsék, akár részletekben is. Ráadásul azt is szem előtt tartják, hogy jelen esetben igen nehézkes lenne az úszótávokat teljesíteni, miután nagyjából a földkerekség valamennyi uszodája zárva tart, s az időjárás nem mindenhol megfelelő a szabadtéri tempózáshoz, ezért az úszás helyett futótávok szerepelnek a kiírásban.

Hajós Krisztián hat hete kapcsolódott be a programba, azóta minden hétvégén teljesítette az előírt távokat, pedig akadtak benne igen hosszúak is, így például az, amely a normál távú országos bajnokságnak felel meg: öt kilométer futást kilencven kilométer bringázás követett, amit egy félmaratonnal zártak a nevezők.

– Nagyon élvezem ezt a fajta versenyzést is. Nincs másra szükség, mint egy GPS-kapcsolattal rendelkező órára, amellyel csatlakozunk a viadal oldalához. Az elért eredmény aztán felkerül az összesített rangsorba, ahol valamennyi sportoló ideje szerepel. Innen saját korcsoportunkra, országunkra is rászűrhetünk – magyarázta a sportember, aki azt is hozzátette, hétről hétre egyre többen csatlakoznak a virtuális erőpróbához, átlagban 12-14 ezren próbálják ki magukat az adott hétvégén.

A 40 éves amatőr versenyző elárulta, pár éve szippantotta be a triatlon világa, nem olyan régen pedig egy edző segíti a munkáját Berdál Péter személyében.

Az elért eredményeit, valamint az edzéseit akár a népszerű videómegosztó portálon mi magunk is nyomon követhetjük.

– Jövőre szeretném megcsinálni az ironmant, amely 3,8 kilométer úszásból, 180 kilométer kerékpározásból és 42,195 kilométer futásból áll. Az edzőmmel együtt úgy gondoljuk, egy év alatt fel tudok rá készülni – magyarázta.

A hétvégén újabb feladatra vállalkozik Krisztián, bár a táv most nem olyan hosszú: 1,5 kilométer futás után 20 kilométer bringázás, majd 10 kilométeres futás következik.