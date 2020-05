Válogatottat igazoltak a Balaton Úszó Klubhoz

A háromszoros ifjúsági úszó Európa-bajnok Kalmár Ákos Bajáról igazolt a Balaton Úszó Klubhoz.

A Magyar Úszó Szövetség döntésének értelmében két helyszínen, Budapesten és Balatonfűzfőn, a Balaton Uszodában szigorú szabályok betartásával vizes tréningeket végezhetnek a felnőtt és ifjúsági korú úszók. A Balaton Úszó Klub két vetsenyzővel képviselteti magát az edzéseken, a világ- és Európa-bajnok Rasovszky Kristóf mellett Kalmár Ákos is a veszprémi egyletet képviseli.

– A válogatott programokon, az edzőtáborokban már többször is találkoztunk Rasóval, és nagyon jó kapcsolatba kerültünk. Nemcsak emberileg jöttünk ki jól, hanem a gyakorlásokon is remek hatással voltunk egymásra, kifejezetten motiváló volt vele edzeni – kezdte a 20 esztendős tehetség.

Kalmár Ákos elmondta, nyolcéves kora óta a Bajai Spartacus SE-ben készült Pass Ferenc edző irányításával, azonban az egyesületben főleg fiatalok versenyeznek, a korosztályában nem volt kivel együtt dolgozni, úszni, ezért egyre többször fordult meg a fejében a klubváltás lehetősége. Végül megkereste Szokolai Lászlót, Rasovszky Kristóf edzőjét, aki nyitott volt ez együttműködésre és örömmel fogadta az úszót az veszprémi egyesület kötelékében.

– Tizennégy, tizenöt éves lehettem, amikor tudatosult bennem, hogy nekem a hosszabb távok fekszenek igazán. Innentől főként 800 és 1500 méteres távokon versenyzem, és szerencsére szépen elkezdtem fejlődni – derült ki.

Kalmár Ákos tehetségét mi sem mutatja jobban, mint hogy az elmúlt években három alkalommal is Európa-bajnoki címet szerzett az ifjúsági korosztályban: 2017-ben Netanjában 400 gyorson, 2018-ban Helsinkiben pedig duplázott, 800 és 1500 gyorson is utolérhetetlen volt. Ezenkívül még két Eb-ezüst is jutott neki, 2017-ben, 800 és 1500 gyorson.

A fiatal tehetség nyílt vízi versenyeken is kipróbálta magát, a 2016-os ifi-világbajnokságon és Eb-n is csapatban szerzett ezüstérmet.

– Nem mondom, hogy soha többé nem fogok nyílt vízen versenyezni, de nekem a medencés úszás jobban fekszik. Itt szeretnék minél jobb eredményeket elérni – hangsúlyozta. Ákos jó eséllyel pályázik a tokiói olimpiára is, tavaly már megúszta 1500 méteren az „A” szintet is, ám azt még nem tudni, ez az eredmény érvényben maradhat-e, vagy esetleg újra bizonyítania kell a kvótáért.

– Ezen a távon jelenleg a legjobb idővel Gyurta Gergely rendelkezik a magyar mezőnyben. A második eredmény az enyém, azonban nagyon szeretnék ezen javítani. Az idén egyik legfőbb célom 15 percen belülre kerülni. Jelenleg közel egy másodperc választ el ettől (15.00.99) – magyarázta a már felnőtt válogatott úszó.

Megtudtuk még azt is, Ákos jövőre az ötkarikás játékokon a döntőbe jutást tűzte ki célul és mindent megtesz azért, hogy álmait valóra váltsa. – Elég erős a nemzetközi mezőny, egyre többen próbálják ki ezt a távot is. Ettől függetlenül bizakodva várom az olimpiát.

Ha minden jól megy, előtte a budapesti Európa-bajnokságon tesztelheti felkészültségét, hiszen azt jövő májusra halasztották el.