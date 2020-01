Változott a kosárlabda-mérkőzés időpontja, hétfőn fogadják a Szolnokot

Elégedett vagyok az őszi szezon eredményeivel, ám azzal is tisztában vagyunk, hogy küzdelmes, nehéz tavasz vár ránk – fogalmazott lapunknak félévi értékelőjében Vajda József, a Concordia Motax KC Pápa NB I/B-s kosárlabda-együttesének szakmai vezetője.

A Concordia Motax KC az őszi szezonban kiválóan teljesített az NB I/B alsóházában, a Zöld csoportban, hiszen kilenc győzelemmel és öt vereséggel a negyedik helyen telelhetett.

– Nem sikerült túl jól a kezdés, kikaptunk Szolnokon és Debrecenben is. Úgy vélem, a kettőből az egyiket behúzhattuk volna. Ez az egy kritikai észrevételem van az ősszel kapcsolatban, egyébként egy rossz szavam nem lehet. A fiúk hellyel-közzel jó játékkal, ám mindig nagy szívvel küzdve hozták a meccseket – összegzett a szakmai igazgató.

Vajda József kitért rá, a nyáron a kispadon a helyét a visszavonult klasszis, Kálmán László vette át, akivel a kölcsönös szakmai tisztelet jegyében dolgoznak együtt.

– Sokszor elmondom a véleményem, és Laci rendkívül intelligens módon kezeli, ha nem ért egyet velem – mondta el a szakmai vezető.

– Egyébként ragyogóan tudunk együtt dolgozni. Nem ismertem senkit, aki nála jobban felkészült volna az ellenfél taktikájából, és ezeket a meglátásokat ügyesen adja át a csapatnak is.

Vajda József hozzátette, a 2019-es esztendőt egy ötmérkőzéses győzelmi szériával sikerült lezárniuk, ami remek alapot jelenthet a bajnokság folytatására is. A cél továbbra is a legjobb nyolc közé jutás, ám azzal is tisztában vannak, küzdelmes, nehéz tavasz vár rájuk, sok idegenbeli összecsapással.

Legközelebb azonban január 6-án, hétfőn hazai pályán lép pályára a Pápa, a Szolnok U23-as gárdáját látja vendégül 18 órai kezdettel, ahol természetesen a győzelem megszerzése a feladat.