Van min javítani a téli felkészülés alatt a veszprémi csapatnak

A hektikus ősz után egyenletesebb teljesítményt vár tanítványai­tól a tavasszal Pető ­Tamás, a VLS Veszprém NB ­III-as labdarúgócsapatának vezető­edzője.

A VLS Veszprém újoncként kezdte meg a 2019/20-as évadot a labdarúgó NB III nyugati csoportjában. Az őszi tizenhét forduló alatt ötször nyert, hatszor végzett döntetlenre és hat alkalommal kapott ki, összesen 21 pontot szerzett és ezzel jelenleg a kilencedik helyen áll a táblázaton.

– Ha a lehetőségeinket és a körülményeinket nézem, akkor elégedett vagyok az elért helyezéssel, ha viszont a játékunkat, akkor csalódás. Ahogy most a kilencedikek vagyunk, úgy lehetnénk akár a harmadikak is – fogalmazott Pető Tamás, a VLS Veszprém szakvezetője.

A tréner kiemelte, az első öt fordulóban gyakorlatilag azzal a kerettel léptek pályára, amellyel a tavasszal végigmeneteltek a megyei bajnokságban és megnyerték azt, és egyáltalán nem vallottak szégyent. Aztán sikerült megerősíteni a keretet, és a pontok száma is szépen gyarapodott.

– Akadt három olyan mérkőzés, amelyen igen fájó, ­1-0-s vereséget szenvedtünk. A Bicske, a Balatonlelle és a BKV ellen hiába domináltunk mi, hiába játszottunk jobban ellenfelünknél és hiába dolgoztunk ki jobbnál jobb helyzeteket, végül kimaradtak a ziccerek és kikaptunk. Emiatt van bennem hiányérzet – hangsúlyozta az edző.

A Veszprém ősszel tizenkilenc gólt szerzett és tizenötöt kapott. Utóbbi adat a második legjobb az egész mezőny tekintetében, az előbbi viszont lehetne jobb is.

– Három-négy komolyabb ziccert mindig sikerült kialakítanunk, ám a labda csak nagyon nehezen jutott át a gólvonalon. Ezt annak a számlájára írom, hogy a csapatunk még nagyon fiatal, rutintalanok vagyunk, sokszor a stressz rányomja bélyegét a teljesítményünkre. Ez azonban tanulható, ezen lehet változtatni. Tavasszal már biztos vagyok benne, hogy sokkal higgadtabbak, pontosabbak leszünk a kapu előtt – mondta a szakvezető.

Pető Tamás hozzátette, szeretné, ha tanítványai a tavasszal kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtanának, mert az ősszel igen hektikusak voltak. Közel egy hónapos pihenőt követően a héten megkezdték a munkát.

Megtudtuk még, a januári átigazolási szezonban két ember biztosan távozik Veszprémből: Zachán Péter magasabb osztályban képzeli el pályafutását, és Füleki Norbert is másutt folytatja karrierjét. Az érkezők listáján egyelőre két név szerepel: ­Major Norbert támadó az NB II-es FC Ajkáról érkezik, míg a korábbi utánpótlás-válogatott, Falusi Bálint Csákvárról igazol a királynék városába és a védelmet erősíti majd.

– Az őszi szezonban két súlyos sérüléssel is szembe kellett néznünk. Simon Benjámin és Domján Roland is keresztszalag-szakadást szenvedett. Mindketten nagyon hiányoznak a keretből, nemcsak a tudásuk, hanem a személyiségük miatt is. Bízom benne, hogy Benji április közepétől újra pályára tud lépni, míg Roland esetében abban reménykedünk, hogy a tavasz végére edzésbe tud állni – bizakodott Pető Tamás. A VLS Veszprém első edzőmérkőzését január 15-én, szerdán 13 órakor vívja az NB II-es FC Ajka vendé­geként.