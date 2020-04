Varázslatos figurák a vízben, sellőmesék a füredi uszodában

Mintegy egy óra információszerzést, nézelődést követően jutottam arra a megállapításra, hogy a szinkronúszás iszonyat menőség. Ottjártamkor voltak az uszodában úszók és vízilabdázók is, ám én a képzeletbeli voksomat mégsem nekik, hanem a korukhoz képest hihetetlen erőt sugárzó, fegyelmet, precizitást és pontosságot mutató kis hölgyeknek adtam.

Finoman szólva sem voltam szinkronúszás-rajongó, mielőtt lementem a Sellő Akadémia gyakorlására, az igazat megvallva, nem sok mindent tudtam a sportágról és nem is éreztem komolyabb késztetést ennek megváltoztatására.

Persze az újságíró legyen kíváncsi, és ha lehetőség adódik, menjen ki az ismeretlen terepre, baja nem eshet, maximum egy rossz élménnyel lesz gazdagabb.

Vagy egy meglepően jóval, és szerencsére velem ez utóbbi történt. Úgy jöttem ki a balatonfüredi uszodából, hogy nagyszerű volt megismerni ezt a közösséget, az edzők elismerésre méltó tevékenységét és a gyerekek egyszerre játékos és egyszerre alázatos edzésmunkáját.

– Ötven családunk van – így fogalmaznak a Sellő Akadémiánál, mikor azt kérdezem, hogy mennyi gyermek látogatja gyakorlásaikat.

Az ötletes válasz egyből azt sugallja, hogy itt nem darabra számolják a tanítványokat, hanem közösségben gondolkodnak.

Aranyossy-Nagy Zsófia, a klub alapítója mesél a kezdetekről, valamint arról, kik járnak hozzájuk, miért választják a szinkronúszást a fiatalok, illetve szüleik. – Az egyesület hét gyermekkel indult Veszprémben még 2011-ben, aztán a balatonfüredi uszoda megépülésével leköltöztünk, mert a Március 15. úti uszodában nem igazán volt helyünk. Itt, Füreden egy viszonylag nagy vízfelületen tudunk gyakorolni, ki is használjuk a rendelkezésünkre álló helyet és időt.

Miközben a lányok bemelegítenek, maguktól, egyszerre versenyezve és játszva, Zsófiától megtudjuk, nagy a vonzáskörzetük, ami nem csoda, mert a megyében nincs több szinkronúszóklub. A gyerekek átlagosan kilencévesen kezdik el a sportágat, amelynek alapja természetesen az úszás, ezen kívül torna és balett elemeket is tartalmaz. Rendkívül összetett a mozgásforma.

Kell az erő, a lazaság és az ügyesség, ugyanakkor erős a művészi vonal is, egy-egy gyakorlat alapvetően egy előadás.

A versenyeken ennek komoly szerepe van, „el kell adni” a bemutatót, de rendeznek gálákat is, amelyek nem a helyezésekről szólnak, ezzel együtt nagy népszerűségnek örvendenek.

– Természetesen versenyeken is indulunk, azonban nem elsősorban emiatt hozzák a gyermekeiket hozzánk a szülők. Az elsődleges ok az, hogy szeretnének mozogni és a vizes közeget erre megfelelőnek tartják. Lehet, hogy az úszás monoton nekik, így kötnek ki nálunk – mondja Zsófia, a budapesti származású szakember szinkronúszóként remek eredményeket tudhat maga mögött, magyar bajnok és válogatott volt. Ma is aktív, masters kategóriában versenyez.

– Boldogságra képes autonóm gyerekeket szeretnénk nevelni – vallja Kristóf Julianna, Zsófia edzőtársa, aki a vitorlázás, szertorna, gumiasztal hármas végigzongorázása után kötött ki a szinkronúszásnál. Látszik rajta, hogy beleszeretett a sportágba, és ezt a szerelmet remekül tudja közvetíteni a gyerekek felé.

A szinkronúszásban szólóban, duóban és csapatban lehet vízbe szállni, utóbbi általában nyolcfős, szabad kombinációs kűr esetében tíz versenyző dolgozik össze. A legkomolyabb kihívás egy csapatot összerakni, a Sellő Akadémiánál ez sikerült, büszkék is rá nagyon.

– Testtudat és fokozatosság – ezek nagyon fontosak ebben a sportágban, ahhoz, hogy valaki fejlődjön, tudjuk meg Juliannától. – A szárazföldön sem könnyű elvégezni egy-egy gyakorlatot, hát még a vízben. Átlagosan két év szükséges egy figura betanulásához. Ez nehéz sport, egy rendkívül komplex mozgásforma, de ez a szép benne.

A jelenleg Balatonfüreden működő (ha lesz rá lehetőségük, a veszprémi uszoda megépülésével, legalább részben, visszaköltöznének a megyeszékhelyre) egyesületnél a szinkronúszás mellett sellőúszással és hidroterápiával is foglalkoznak. A sellőúszás rendkívül érdekes, főképp úgy, ahogyan Zsófi és Júlia oktatja. Az edzők egy komplex mesevilágot (sellőmese) teremtettek, e köré szerveződnek a gyakorlások, amelyeken akár 4-5 évesek is részt vehetnek. Rendkívül fárasztó, ugyanakkor gyors és élménydús, a gyerekek iszonyúan élvezik.

Nem csoda, hogy a Sellő Akadémia népszerű, a családias légkör vonzza a gyerekeket és szülőket, akik az edzőkkel együtt egy csapatot alkotnak. A tréningek játékosak, ugyanakkor hihetetlenül fárasztóak, a végeredmény pedig minőségi. A fejlődés jól lekövethető, miközben a kicsik lubickolva ismerkednek a sporttal, a rutinosabbak körül szinte forr a víz mozgás közben. Mindenki elszánt és mosolygós, precíz és laza. Egyszerűen menő.