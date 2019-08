Vasárnap kezdődik az NB II-es pontvadászat, az FC Ajka a Győrt fogadja

Az utóbbi évek legkiegyensúlyozottabb, és valószínűleg legnehezebb bajnoksága vár az NB II-be idén visszatért ajkaiakra, akik az egyik bajnokaspiráns ellen kezdik a 2019/2020-as idényt.

Megtartotta hagyományos, szezonrajt előtti szurkolói ankétját az FC Ajka, az esemény ugyanakkor egy kissé rendhagyó is volt, ami elsősorban az osztályváltásnak köszönhető.

A megszokottnál többen érkeztek a szurkolók közül az ankétra, látszott, hogy az NB II-es szereplés lényegesen nagyobb vonzerőt jelent a közönségnek, mint az NB III-as. Erre szeretne építkezni a klub is, Geri Gyula ügyvezető kiemelte: a megye legmagasabb osztályú labdarúgócsapata nemcsak a város, hanem a környék futballkedvelőit is szeretné bevonzani stadionjába. Ötezer bérletet gyártottak, ekkora mennyiség nyilván nem fog elkelni, nem is férnének el a létesítményben ennyien, ugyanakkor bíznak benne, hogy emelni tudják a nézőszámot. Elhangzott, igazi élményt adnának a szurkolóknak, akiknek a segítségére nagyon számítanak.

– Izgalmas időszak előtt állunk, hiszen hosszú idő után szerepelünk ismét az NB II-ben. Megszereztük a bajnoki címet, ünnepeltünk, de aztán ismét a munka következett. Sok változás van, s ezekre reagálnunk kellett – fogalmazott Geri Gyula, aki szólt néhány szót az úgynevezett fiatal szabályról. A Magyar Labdarúgó Szövetség rendelkezése szerint ebben az osztályban két 21 éven aluli játékosnak végig a pályán kell lennie a bajnoki mérkőzéseken. Emiatt az Ajkának is igazolnia kellett fiatalokat. Nem jött jól, hogy közülük még a télen érkezett Csaba Dániel mellett Lakatos István is hosszabb időre kidőlt. Ugyanakkor nemcsak a fiatalok között vannak sérültek: Kovács Gergőre, Pavlitzky Balázsra és Illés Dávidra még egy jó ideig nem számíthat a szakvezetés.

– Több sebből vérzünk, de azért van bő keretünk, hogy ezt a problémát megoldjuk – tette hozzá az ügyvezető, aki hangsúlyozta: büszkének kell lenniük, hogy az FC Ajka a második vonalban szerepel, hiszen emögött nagyon komoly teljesítmény van.

– Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, együtt kel dolgoznunk. A mi paramétereinkkel csak összefogással van esélyünk előrébb jutni, a jelmondatunk: együtt a város.

Az ajkai csapat gyenge eredményekkel zárta a felkészülést: nyolc edzőmeccséből egyet sem nyert meg, ötször veszített, három alkalommal döntetlent játszott. A gólarány: három rúgott és 13 kapott találat. Geri Gyula ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, bizony volt már jobb nyaruk is, de látni kell, hogy elkezdtek egy munkát, amely az egész szezonban tart majd. – A bajnokság vasárnap kezdődik, nagynevű vetélytársakkal kell felvennünk a versenyt. Úgy gondolom, hogy van hét csapat, amely ellen bravúr kell a pontszerzéshez, a többi találkozónk pedig igazi ki-ki meccs lesz.

Az ügyvezető bejelentette: együttműködési megállapodást kötöttek az NB I-es Budapest Honvéddal, s ebben a kooperációban remek lehetőségek vannak.

Kis Károly tavasszal tért vissza Ajkára, és a szakmai igazgató pozíció mellett a Békéscsabára távozót Schindler Szabolcs helyét is elfoglalta a kispadon.

– Örülök, hogy újra itt lehetek. Amikor tavaly nyáron elmentem, egy patinás, nagy klubnál, hosszú távra terveztem a jövőmet. Azonban az edzői szakma ilyen – utalt vissza a szakember arra, hogy Ajkáról a Vasashoz igazolt, ám a fővárosiak néhány hónap után menesztették. Kis Károly őszintén beszélt az akkori helyzetről, elmondta, a Vasasnál őt akarták, és ha nem használta volna ki a lehetőséget, megbánta volna, ráadásul az ajkai munkáját sem lett volna képes megfelelő szinten folytatni. – Boldog vagyok, hogy Ajkán ismét felkértek a csapat vezetésére – tette hozzá a mester, aki szót ejtett a felkészülést tapasztalatairól, és rátért a jövőbeli feladatokra is.

– A siker titka az, hogy szervezettek, egységesek legyünk, akadnak nehézségeink, de elég sokan vagyunk, hogy elérjük céljainkat. Úgy gondolom, a rajtra mindenki kész lesz. Elkezdtünk egy munkát, ami nem volt egyszerű a játékosoknak. Számítottam arra, hogy nem leszünk frissek, az edzőmeccseken valóban nem tűntünk ütőképesnek, de én biztos vagyok benne, hogy hétvégén elégedett lesz mindenki. Jó passzban leszünk. És hogy ez mire lesz elég? Nagyban függ az ellenfelektől is. Az utóbbi 10–15 év legkiegyensúlyozottabb bajnoksága következik, a mezőny tele van NB I-es múlttal rendelkező játékosokkal.

Pákai Gergő csapatkapitány elmondta, bízik benne, hogy folytatódik az ajkai labdarúgás sikeres korszaka, de egyáltalán nem lesz könnyű jól szerepelni az NB II-ben.

– Kicsit elkényeztettük a szurkolókat az utóbbi években, hiszen mindig az élmezőnyben zártunk az NB III-ban. Az NB II-ben mások a realitások, nyilván lesznek vesztes meccseink, kérjük a szurkolók türelmét, ha eljön egy-egy ilyen időszak.

Az FC Ajka nyári igazolásai: Szabó Norman (Vác), Görgényi Dávid (Vác), Nagy István (Mosonmagyaróvár), Lengyel Béla (Budaörs), Deczki Máté (Stoke City), Nagy Barnabás (MTK, kölcsön), Erős Noel (Vasas, kölcsön), Markó Róbert (utánpótlásból), Lakatos István (Soroksár), Soltész Dominik (Budapest Honvéd, kölcsön), Molnár Dominik (Paks, kölcsön).

A távozók: Kalász Milán, Keresztes Krisztián, Molnár Tibor.

A szezon nyitányán az ajkaiak otthon szerepelnek, s a mezőny egyik legjobb csapatát az ETO FC-t fogadják. Az összecsapás holnap 19 órakor kezdődik.