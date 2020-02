Vasárnap rajtol a Téli Balaton-átúszás Szántód és Tihany között

Vasárnap 10 órakor veszi kezdetét a Téli Balaton-átúszás Szántód és Tihany között.

A nap folyamán két négy fős váltócsapat, valamint 7 egyéni úszó teljesíti az 1250 méteres távot. A rendezvényt a VMSZ hajója biztosítja, melynek közelében egyszerre csak egy úszó fog a vízben tartózkodni.

Az utolsó úszó várhatóan 15:20 körül indul Szántódról.

Az átúszást eredetileg szombatra tervezték, de az időjárási viszonyok miatt vasárnap rendezik meg. A változtatás már csak azért is érthető, mert viharos időben a Tihanyi-szorosban az erős folyás hatására a révnél mért vízszint akár 10-15 cm-t is emelkedhet. Ez ellehetetlenítené az átúszás megrendezését, számol be róla a Sonline.

Bíró Balázs tavalyi videója a Balaton átúszásról, Zimányi Andrással, aki elsőként úszta át a Balatont télen.