Végletekig kiélezett, izgalmas döntőben dőlt el az aranyérem sorsa Pápán

Huszonhét indulóval első alkalommal rendezte meg a Holdkő Darts Klub nyílt versenyét, melyet Ihász Veronika többszörös magyar bajnok, válogatott játékos nyert meg.

A résztvevőket a szervezők a minél több játéklehetőség érdekében négy csoportra osztották, ahonnan a legjobb négy került tovább. A 16-os főtáblán a három nyert legig zajló mérkőzések szoros, kiélezett párharcokat hoztak, ilyen volt például Borbély András és Torda Tibor párharca, ahonnan a sümegi játékos jutott tovább 3:2 arányban.

– A legjobb 8 között olyan mezőny gyűlt össze, ahol megjósolhatatlan volt, hogy ki jut tovább – mondta Szalai Richárd, a pápai klub elnöke. – Magas színvonalú, kiélezett mérkőzések zajlottak, melyek során Tóth Patrik, Ihász Veronika, Farkas Gergő és Tóth József is hozni tudta a meccsét. Az elődöntők során Patrik utolsó tartalékait is beleadva játszott, de ez is kevés volt a sikerhez Veronika ellen, a másik ágon az utóbbi időkben nagyon összeszedetten játszó Farkas Gergőnek sikerült győzelmet aratnia Tóth József felett.

A döntőben az ifjú titán, Farkas Gergő került szembe a többszörös női bajnok és válogatott Ihász Veronikával, ahol mindenki örömére elmondhatjuk, Gergő nem ijedt meg, amit tudott, maximálisan kidobott magából. Ez a győzelemhez nem, de egy szoros, a végletekig kiélezett meccshez elég volt, az opent végül 5-4 arányban Veronika nyerte meg. Szeretnék minden indulónak gratulálni, azt gondolom, egy nagyon izgalmas, magas színvonalú tornát tudtunk megrendezni.