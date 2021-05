Köln elúszott, kiesett a Telekom Veszprém!

Búcsúzott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a Telekom Veszprém, miután nem sikerült ledolgoznia négygólos hátrányát a francia HBC Nantes ellen. Óriási volt a csalódás a Veszprém Arénában, ahol közel telt ház buzdította a magyar rekordbajnokot. A hatvan perc alatt egyszer sem állt továbbjutásra a hazai alakulat!

Ezt ne hagyja ki! Krákogva jelezte Karácsonynak Gyurcsány, ne feleljen az újságírói kérdésre (videó)

Tavaly október óta először rendeztek nézők előtt kézilabda-mérkőzést a Veszprém Arénában. Kollégánk, Zatkalik Dávid, a vehir.hu sportrovatvezetője pedig azt is kiszámolta, ez pontosan 218 napja volt.

A találkozón csakis azok a szurkolók vehettek részt, akik védettségi, vagy oltási igazolványt fel tudtak mutatni. Szép számú nézősereg gyűlt össze, nem hittük el, de közel telt ház volt az arénában, 4355 néző váltott jegyet a hivatalos adatok szerint

Az első összecsapáson, ahogy azt megírtuk, a HBC Nantes 32-28-as győzelmet aratott, s a végén a Veszprém örülhetett, hiszen volt hat, illetve hétgólos differencia is.

David Davis vezetőedző Manuel Strleket, Danyiil Siskarevet nem nevezte és természetesen az ősz óta sérüléssel bajlódó Rasmus Lauge sem állt rendelkezésre.

A veszprémi drukkerhad visszatérése felejthetetlenre sikeredett, hiszen fergeteges hangulatot varázsolt a csarnokba, olyan buzdításban részesítette kedvenceit, amely egy ilyen kiélezett, fontos ütközeten nélkülözhetetlen. A Telekom játékosai is arról beszéltek a meccs előtt, a néző faktor döntő lehet, hatalmasat lendíthet a hazaiak játékán.

Telekom Veszprém-HBC Nantes 32-30 (18-15)

Veszprém Aréna, 4355 néző. V.: Schulze, Tönnies (németek). Telekom Veszprém: Corrales – Marguc 4 (3), Omar 6, Lékai 2, Nilsson, Borozan 3, Manaszkov 2. Csere: Cupara (kapus), Blagotinsek, NENADICS 7, MORAES 5, Markussen 3, Ligetvári, Tönnesen, Mahé. Edző: Davis Davis.

HBC Nantes: Nielsen- BALAGUER 6, GURBINDO 5, PECHMALBEC 5, CAVALCANTI 4, Briet, Rivera 4 (3). Csere: Dumoulin (kapus), Ovnicek 2, Monar, Milic, LAZAROV 4, Damatrin-Bertrand, Minne. Edző: Alberto Entrerrios.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/3

Balaguer ziccerével indult a találkozó, a hazaiak részéről Omar vette be elsőként Nielsen kapuját. A HBC Nantes villámgyors lerohanásokkal termelte a gólokat, de az első hosszabb támadásnál is könnyedén zilálta szét a veszprémi falat, Blagotinseket ki is szórták a játékvezetők, Ovnicek pedig 2-4-re alakította az állást. Nielsen kapus kottából olvasta a veszprémi próbálkozásokat, Corrales egyelőre nem találkozott a labdával (6. perc: 2-5).

A Nantes remekül védekezett, míg a Veszprém egyelőre csak kínlódott. Lékai szerzett labdát, Riverát ráadásul kiküldték két percre. Nenadics és Moraes érkezett a pályára és a 8. percben David Davis időt kért, hátha rendezni tudja a sorokat. Nenadics szépített, majd Cavalcanti tört be, a túloldalon Manaszkov kanyarodott fel és pattintott a kapuba (10. perc: 4-6).

Davis mester többféle variációt is kipróbált a védelem megerősítése érdekében. Cupara érkezett a kapuba, s rögvest védéssel mutatkozott be, amely minden eddiginél hangosabb buzdításra ösztökélte a pirosmezes szurkolókat. Lékai gólja jókor jött, és Omar ziccere után is majdnem ledőltek a falak. Az első negyedóra végére 8-9-re felzárkóztak a bakonyiak.

A 18. percben aztán utolérte ellenfelét a Telekom, Omar duplájával 10-10-et mutatott a kijelző. Pechmalbec vette vissza a vezetést, amire Markussen válaszolt.

Egyre keményebben védekezett a magyar rekordbajnok, ami zavarba hozta a franciákat. Markussen átlövésével aztán megtört a jég, végre vezetett a Telekom (22. perc: 12-11). Fordult a kocka, Cupara bravúrjaival és a védelem – Ligetvárival és Blagotinsekkel a tengelyben – kellően agresszív kiállásával. Nenadics lökete után pedig időt kért a Nantes (23. perc: 13-11).

Blagotinsek másodszor is kiállt két percre, Lazarov pedig első labdaérintéséből gólt jegyzett. Marguc ott folytatta, ahol Nantesban abbahagyta, továbbra is hibátlanul lőtte a heteseket (26. perc: 15-12).

Aztán mielőtt túlzottan elkezdtünk volna örülni, Blagotinsek megkapta a harmadik két perces büntetését, így elhagyta a játékteret. Rivera hetese pedig bepattant a veszprémi kapuba (15-13). Moraes gólja következett, majd Rivera újabb büntetője, aztán két gyors veszprémi találattal le is dolgozta a különbséget a Telekom (30. perc: 18-14). A játékrész utolsó momentuma azonban Pechmalbecé volt.

Dumoulin kapus váltotta Nielsent a nantes-i kapuban, s a játékrészt Pechmalbec gólja nyitotta. Omar válaszolt, aztán Lékai remek elzárás után szerzett gólt. A franciák nem hagyták magukat Balaguer volt eredményes. Lékai Mátét ezután úgy kísérték le a pályáról, úgy tűnt, a bokáját fájlalja.

Ezekben a percekben a Nantes akarata érvényesült, és gyors lerohanás gólokkal kiegyenlített (36. perc: 20-20). David Davis azonnal időt kért.

Felváltva estek a gólok, a Telekom kezdhetett mindent elölről (38. perc: 22-22). Egy pillanatra sem engedte el kedvencei kezét a szurkolótábor, pedig Balaguer gólja már a vezetést jelentette a franciáknak (22-23).

Corrales állt vissza, gyorsan be is mutatott egy védést. A 44. percben Borozan egyenlített (25-25), de ez még nem volt elég.

Öldöklő harc zajlott minden labdáért, és Moraes küzdelmes ziccere után 26-25-nél most a Nantes kért időt. Nenadics gólja kellett, mint egy falat kenyér, Lazarov löketét pedig Corrales hárította. Az egykori veszprémi jobbátlövő következő próbálkozása viszont védhetetlenül vágódott a hálóba. Vészesen fogyott az idő (49. perc: 27-26). Az utolsó tíz perchez érve háromra hízott a különbség (29-26), de Balaguer éles szögből is bevágta.

Pengeélen táncolt az Építők csapata, s miután Lazarov meglőtte a Nantes 28. találatát, így már öt góllal kellett nyerni a továbbjutáshoz (53. perc: 31-28).

Izgalmas, feszült percek következtek. Mindkét oldalon megremegtek a kezek. Omar bombáját Nielsen hatástalanította, aztán Rivera hetesét Corrales védte. Nenadics lőtt mellé, majd Gurbindo törte meg a hosszúra nyúlt góltalanságot. Manaszkov válasza azonnal jött. Sajnos azonban Lazarov is villant, és ezzel úgy tűnt, eldőlt a továbbjutás kérdése (59. perc: 32-30).

Néma csend lett a Veszprém Arénában, mert tudatosult mindenkiben, Köln elúszott.