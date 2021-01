Vereség a spanyoloktól, a franciák ellen folytatjuk

Simán kikapott a tartalékos magyar válogatott Spanyolországtól hétfőn, az egyiptomi kézilabda világbajnokságon, ami azt jelenti, hogy a csoport második helyén végeztünk, így a franciákkal játszunk a negyeddöntőben.

Spanyolország – Magyarország 36-28 (21-14)

Új főváros, zárt kapuk mögött. V.: Nacsevszki, Nikolov (észak-macedónok).

Spanyolország: Perez de Vargas – Sole 8, A. Dusebajev, Entrerrios 2, Marchan 3, Canellas 2, Fernandez 3. Csere: Morros, Maqueda 4, Sarmiento 1, Figueras 1, Gomez 7 (3), Arino 2, Guardiola 2, D. Dusebajev 1. Szövetségi kapitány: Jordi Ribera.

Magyarország: Székely – Hanusz 1, Ancsin 4, Topic 1, Rosta 2, Szita 2, Sunajko 4. Csere: Borbély (kapus), Balogh 5 (2), Győri 5, Nagy B. 2, Máthé 1 (1), Hornyák 1, Bodó. Szövetségi kapitány: Gulyás István. Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hetesek: 3/3, ill. 3/3.

Az I-es számú csoport két továbbjutó csapata találkozott egymással hétfőn, hogy eldöntse az első és a második hely sorsát a hatosban. Az már vasárnap eldőlt, hogy a csoportelső Norvégiával, a második pedig Franciaországgal küzdhet meg a világbajnokság szerdai negyeddöntőjében. A mieink több kulcsembert is pihentettek a mérkőzésen, nem került a keretbe Bánhidi Bence, Lékai Máté, Mikler Roland, valamint Rodriguez Pedro. A Szegeden légióskodó Canellas talált először a kapuba a mérkőzésen, amelyre Balogh pontos hetessel válaszolt, 1-1. Nagy sebességgel kezdtek a spanyolok, a mieink pedig nem tudták felvenni a tempót, s ennek megfelelően az eredmény gyorsan változott riválisunk javára, 4-1. Szita szépített, ám rengeteg hibával játszottunk, 9. perc: 7-2.

Igyekeztünk összekapni védekezésünket, ez némileg sikerült is, elkezdte a felzárkózást a magyar csapat. Ehhez az is kellett, hogy Spanyolország több technikai hibát is elkövetett. Győri Mátyás és Topic Petar is az üres kapuba lőtte a labdát a saját hatosáról, miután a spanyolok elszórták a játékszert. Sunajko pedig lerohanásból volt eredményes, a 13. percben egyenlítettünk: 7-7.

Rövid volt azonban a hispánok megingása, Jordi Ribera legénysége hamar visszavette az irányítást, 11-8. Ugyan jó védekezés után Sunajko góljával ismét közel kerültünk az egyenlítéshez (11-10), Spanyolország ezt nem hagyta válasz nélkül, 13-10. Többször is hibáztunk támadásban és Székely bravúrja kellett ahhoz, hogy ne növekedjen öt találatra a különbség, 14-10. Ekkor időt is kértünk, ám nem sikerült közelebb kerülni a riválishoz. A spanyolok sem játszottak hiba nélkül, ám sokkal változatosabban támadtak, mint a mieink, akik nem tudták a védekezést egy megfelelő hatásfokra „keményíteni”. Hétre nőtt a hátrányunk, az utolsó támadásban volt esélyünk a mínusz ötre, de Balogh lövése kipattant a kapufáról, Spanyolország pedig pontos kontrával fejezte be a játékrészt. Huszonegy gólt kaptunk az első félidőben, ami nagyon sok, volt tehát min javítani a szünet után.

Ennek megfelelően két góllal kezdtünk, de korai volt az öröm, hamar kiderült ugyanis, hogy ezen a meccsen nem lesz keresnivalónk. A robogó spanyolok gyorsan tízre növelték előnyüket a támadásban teljesen leblokkoló csapatunkkal szemben, 26-16. A folytatásban azért kellett hajtanunk, hogy tíz gólon belülre kerüljünk, ez végülis sikerült, de sok pozitívumot nem lehetett elmondani a magyar válogatott teljesítményéről ezen a találkozón.