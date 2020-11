Vereségek hétvégéje a röplabdázóknál

Csak vereséget hozott a hétvége a Veszprém megyei NB-s röplabdacsapatok számára.

NB I., férfi

Sümegi RE–Kistext 0-3 (-22, -24, -10)

Budapest, zárt kapuk. V.: Halász, Bibók. Sümegi RE: Nagy P. 7, Széll 7, Óhidi Ro. 2, Óhidi Ri., Miklósi-Sikes 2, Turcsics, Péter 14, Majer 2, Szabó P. (liberó), Matyiák 3. Edző: Holdinger Szilárd.

A Kistext kezdte jobban a mérkőzést, 6-3-ra elhúzott, azonban a következő periódust 4-1-re hozta a Sümeg, és egyenlített (7-7). Óriási csata bontakozott ki, 16-16 után viszont a fővárosiak zsinórban négy pontot szereztek (16-20). Ezt a különbséget pedig a hajrában már nem sikerült ledolgozni. A második felvonásban is 6-3-ra a budapestiek léptek el, a Sümeg tíznél érte utol ellenfelét. Holdinger Szilárd tanítványai szívósan harcoltak és ennek eredményeképp rendre egy-két ponttal ellenfelük előtt jártak (18-17), a hajrá 22-20-ról indult. A Kistext azonban utolérte riválisát (22-22), majd átvette a vezetést is, végül a szettet is behúzta. A harmadik játszmában a szokásos 6-3 után már nem tudott újítani a Sümeg és hitehagyottá is vált a társaság, így a Kistext megnyerte a találkozót.

Holdinger Szilárd: – A bajnokság eddigi legjobb teljesítményét nyújtottuk. Sajnálom, hogy nem sikerült legalább egy szettet nyernünk, és hogy a végére megint elfogytunk.

Sümegi RE–MÁV Előre 0-3 (-17, -17, -19)

Tapolca, zárt kapuk. V.: Varjai, Varga. Sümegi RE: Nagy P. 9, Széll 10, Óhidi Ro. 1, Óhidi Ri. 2, Miklósi-Sikes 2, Turcsics, Péter 9, Majer 1, Szabó P. (liberó). Edző: Holdinger Szilárd. Villámrajtot vettek a fehérváriak (1-7), s ez alaposan megfogta a hazaiakat, gyakorlatilag ezzel el is dőlt a szett. A második felvonásban a Sümeg kezdett összeszedettebben, 6-3-ra, majd 7-4-re is vezetett. Ezután viszont egyenlített a MÁV Előre, és nem hagyta magát lerázni, 12-12 után pedig a vezetést is átvette (12-14). Hiába egalizált az SRE, egy rossz szerva és két hiba után 19-16-ra a Fehérvárnál volt az előny. Időt kértek a hazaiak, ám nem sikerült kizökkenteni a vendégeket, 17-21 után a MÁV Előre már 2-0-ra vezetett.

Remekül indított a Sümeg a harmadik játszmában is, 8-4 után azonban megállt a tudomány (8-8). Hiába kért időt Holdinger edző 11-14-nél, nem sikerült felrázni az övéit, és a vendégek biztos kézzel hozták a szettet.

Holdinger Szilárd: – Hétről hétre jó csapatok ellen játszunk, és bár a lehetőségeink messze nem ideálisak, de leginkább saját kishitűségünket kell legyőzni.

NB II., férfi

Széchenyi Győr–VRK 3-0 (17, 18, 23)

Győr, zárt kapuk. V.: Prukner, Őri. Veszprém RK: Ferencz, Garamvölgyi, Schalbert, Bátor, Kenyeres, Bándi, Deres. Edző: Fekete Géza.

NB II., női

BDSE–Veszprémi Egyetemi SC 3-1 (20, -22, 13, 18)

Budapest, zárt kapuk. V.: Rácz, Filibér. Veszprémi Egyetem SC: Molnár-Pintér, Pusztay, Monteiro, Szvath, Bozsó, Szalai, Májusi, Dordzsceren, Tóth L. (liberó), Iglói (liberó). Edző: Szokolikné Kalmár Judit.

Röpisuli Ajka–Palota VSN 0-3 (-23, -24, -13)

Ajka, zárt kapuk. V.: Sántosi, Mezőffy.

Röpisuli Ajka: Feri-Náray, Horváth M., Szabó K., Dabronaki, Szabó D., Nemeshanyi, Fekete, Kovács, Nagy L., Magyarósi (liberó). Edző: Varga Péter.BVR