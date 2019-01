Vereséget szenvedett idei első edzőmeccsén az FC Ajka

A jó erőkből álló Budafoki MTE otthonában lépett pályára az ajkaiak NB III-as labdarúgócsapata felkészülési mérkőzésen szombaton.

Budafoki MTE-FC Ajka

1-0 (1-0)

Budafok. FC Ajka: Balogh (Horváth, 45.) – Köles, Pákai (Keresztes, 45.), Kovács G., Csemer (Pavlitzky, 45.) – Kenderes – Szilágyi (Kalász, 45.), Csizmadia (Kovács Á., 45.), Illés (Köböl, 60.), Molnár – Horváth P. Edző: Schindler Szabolcs.

Az NB II-es Budafoki MTE otthonában játszotta első felkészülési mérkőzését a téli szünetben a harmadosztályban szereplő FC Ajka.

A vendégeknél három próbajátékos is szerepet kapott a találkozón: az egyaránt 2000-es születésű Szilágyi Adrián és Keresztes Krisztián az Illés Akadémiáról, a 2001-es Köböl Krisztián a Budapesti Vízmű csapatától érkezett.

Az NB III nyugati csoportjának listavezetőjével kapcsolatos hír, hogy Erdei Gábor távozott, az ősszel tíz bajnokin pályára lépő, sokáig alapember hátvéd a III. Ker. TVE együttesében folytatja pályafutását.

Az ajkaiak több játékosukat is nélkülözték a meccsen: Nagy Erik, Nagy Krisztián, Oláh László és Major Norbert nem léphetett pályára.

A találkozó 17. percében előnybe került a házigazda. A bal oldalon vezetett egy kontrát a hazai csapat, Góhér beadása túljutott a visszazáró ajkai védőkön, a teljesen egyedül hagyott Kovács D. a hálóba gurított, 1-0.

A folytatásban Molnár egyenlíthetett volna, ám ziccerénél bravúrral hárítani tudott a budafokiak hálóőre.

A második félidőben több ígéretes helyzetet is kialakított az FC Ajka. Molnár kapufát lőtt, Kalász nyolc méteres próbálkozását pedig a gólvonalról vágtak ki a fővárosiak. Nem sikerült egyenlíteniük a vendégeknek, maradt az 1-0-ás eredmény.

Schindler Szabolcs: – Ahhoz képest, hogy az első mérkőzésünk volt, több pozitív dolgot is láttam. Sajnos több hiányzónk is volt, ami a támadások befejezésénél meg is látszott, hiszen több helyzetet is kihagytunk.

Az ajkaiak szombaton játszanak legközelebb. Ha csúszik az NB II-es bajnokság hétvégére tervezett rajtja, akkor a Mosonmagyaróvárt fogadják, ha nem, a megye I-es Ajka Kristály lesz az edzőpartnerük.