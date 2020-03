Vereséggel kezdte az alsóházi rájátszást a Veszprém

Kőkemény, parázs hangulatú mérkőzésen kapott ki hétfőn az 1. FC Veszprém, amely fájó vereséget szenvedett a Rubeola FC-vel szemben a rájátszás nyitányán.

Az alsóházi rájátszás első fordulójában a Rubeola FC volt a Veszprém vendége. A két csapat legutóbb a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkozott egymással, a küzdelem szoros volt, de a Veszprém oda-vissza megverte vetélytársát.

Gyors gólváltással kezdődött a találkozó.

A 2. percben Schmidmajer kezéből csalták ki a vendégek a labdát, amelyet Józsa juttatott a kapuba, 0-1.

Bognár Péter volt közel az egyenlítéshez, majd nem sokkal később Pappnak már sikere volt.

A 3. percben Raimundo Junior egyéni villanása hozta kihagyhatatlan helyzetbe a fiatal játékost, 1-1.

A másik oldalon Schmidmajer ziccert hárított.

Nyílt sisakos, izgalmas, eseménydús küzdelmet láthatott a csarnokba kilátogató nagyérdemű. Schmidmajernek volt ismét bravúrra szüksége, majd egy remekbe szabott Boromisza-szóló után nem sikerült a bakonyiaknak góllal befejezniük egy akciót.

A 13. percben szabadrúgás-variációból talált be a házigazda, Raimundo volt a lekészítő, Boromisza pedig a bal felsőbe vágta a játékszert, 2-1.

Schmidmajer sorozatban harmadik és negyedik nagy védését mutatta be, mikor egy-egy vendégjátékos ziccerben támadta kapuját.

A csömöri kapu előtt is akadt izgalmas szituáció, Boromisza próbálkozása például centikkel ment el a kapufa mellett.

A 19. percben aztán egalizált a Rubeola FC, Horváth Norbert éles szögből bombázott a hálóba, 2-2.

A második játékrész elején a csömöriek többször is veszélyt okoztak Schmidmajer kapuja előtt, de a kapus és a védelem derekasan állta a sarat.

Raimundo Junior kapufát lőtt, továbbra is sok lehetőség jellemezte a mérkőzést.

A 27. percben már Schmidmajer is tehetetlen volt, a bakonyi védőkről Nehéz elé pattant a játékszer, amely a hálóban kötött ki, 2-3.

Ugyanebben a percben Józsa lövése talált utat a veszprémi hálóőr lábai között a kapuba, 27. perc: 2-4.

Nyomott a Veszprém, több helyzet is kimaradt, közben elég paprikássá vált a találkozó.

A 37. percben Schrancz fejezett be egy kontrát (2-5), majd Horváth N. lőtt az üres kapuba, 39. perc: 2-6.

Időközben megfogyatkoztak a hazaiak, Boromisza és Tatai is a kiállítás sorsára jutott. A bakonyiak finoman szólva sem voltak elégedettek a bíráskodással, a közönség szabályosan tüntetett a játékvezetők ellen.

A Veszprém fájó vereséget szenvedett egyik közvetlen riválisától.

Frank Tamás: – A játékvezetés kritikán aluli volt, de nem ezért kaptunk ki. Sajnos sok helyzetet kihagytunk, és fél perc alatt két buta gólt kaptunk. Sajnálom ezt a meccset, de továbbra is bízom a fiúkban.

Jenei Ottó: – A mi akaratunk érvényesült és a döntő pillanatokban sikerült fontos gólokat szereznünk. Higgadtabbak voltunk a hazaiaknál és ez döntött a javunkra.