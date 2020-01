Vereséggel kezdte az újévet a Hoya Veszprém csapata

Hat pontos vereséggel indította a 2020-as esztendőt a Hoya Pannon Egyetem Veszprém NB I/B-s férfi kosárlabda-együttese, amely kikapott a harmadik helyezett MAFC otthonában.

MAFC–Hoya Veszprém 91-85 (18-20, 26-24, 31-17, 16-24)

Budapest, 300 néző. V.: Győrffy, Ádám, Bagi. MAFC: Richmond 22/9, Katona 8/6, Tóth P. 14/9, Csapai 8, Harazin 14. Csere: Misek 6, Németh B., Bartha, Lakits 5, Bordács 10, Polgárdy 4.

Hoya Pannon Egyetem Veszprém: McCall 12/9, Medve 6/3, Szűcs 12/6, Körtélyesi 17/3, Czirbus 4. Csere: Madár 6/6, Kovács 14/6, Völgyi 6, Füzi 8/3. Edző: Mérész Csaba.

A listavezető Hoya Pannon Egyetem Veszprém rögvest rangadóval kezdte a 2020-as esztendőt, hiszen a harmadik helyezett MAFC otthonában lépett pályára szombaton.

A sérüléséből felépült Körtélyesi védőlepattanójával lódult meg a Veszprém, ám az amerikai légiós McCall hármasa lecsorgott a gyűrűről. A túloldalon a MAFC légiósa, Richmond szerezte a találkozó első pontját büntetőből. A vendégek oldalán Szűcs Péter sikeres középtávolijával indult el a pontgyártás. Inkább a küzdelem dominált, két percet kellett várni az újabb kosárra, ekkor Körtélyesi villant (4. perc: 1-4).

Czirbus kosarára Tóth P. reagált egy hármassal (4-6), azonban szinte azonnal érkezett McCall triplája. Medve hármasával már hat pont volt a különbség (6-12), a MAFC részéről Katona, majd Richmond hintett egy trojkát, s ezzel ismét szoros volt (12-13). Sőt, Richmond pontjaival fordított a házigazda (16-15), a negyed végén azonban a Hoyánál volt a minimális előny.

A második játékrész is kiegyenlített, nagy csatát hozott, bár a MAFC-nak jobban kijött a lépés, rendre négy-öt ponttal vezetett. Serencsére azonban mindig akadt valaki a bakonyiak oldalán, aki szépíteni, vagy egyenlíteni tudott. Előbb 28-24-nél, majd 38-34-nél is pontosan értékesített egy-egy hármas kísérletet McCall (38-37). Ezt követően Völgyi, aztán medve is pontosan dobott kosárra, a küzdő felek 44-44-gyel vonultak a nagyszünetre.

Szünet után Richmond és Csapai lendített egyet a MAFC szekerén, Madár egy triplával szépített (48-47). Legközelebb Szűcs tripláját jegyezhettük fel veszprémi oldalon (52-50), sőt Körtélyesi egyenlített. Azt gondoltuk, folytatódik a kiegyenlített csata, a MAFC azonban rácáfolt minderre. Ugyan még akadt egy rövid pillanat, amikor a Veszprém megszerezte a vezetést, azonban Richmond vezérletével fordított és elhúzott a MAFC. A játékrész végén 75-61-et mutatott az eredményjelző.

A negyedik etap kérdése az volt, vajon képes lesz-e visszajönni a meccsbe a Hoya. Mérész Csaba tanítványai becsülettel küzdöttek, ám láthatóan sokkal gyengébben dobtak, mint ahogy azt megszokhattuk tőlük. Ezúttal sem Medve, sem Madár nem gyűjtötte a három pontosokat, sőt inkább rontottak a statisztikáikon, s a veszprémiek feltűnően gyengén szedték a lepattanókat is.

Bordács pontjai után a 33. percben 78-64-re állt a meccs, aztán Kovács hozta közelebb a csapatát. Körtélyesi triplája után már csak nyolc pont volt közte 881-73), azonban az áttörés elmaradt. A MAFC újra és újra tíz pont fölé hízlalta a különbséget. A hajrában Szűcs triplájával faragott a differencián a Hoya, többre azonban nem maradt idő. A Veszprém a hat pontos vereség dacára megőrizte vezető pozícióját a tabellán.

Mérész Csaba: – Büszke vagyok a játékosaimra, hiszen végigküzdötték mind a negyven percet. A MAFC ellen jobbak a mutatóink, most ez az, ami számít. Készülünk a szerdára, hiszen Salgótarjánra utazunk, ahol nem számíthatunk könnyű mérkőzésre.