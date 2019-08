Veszprém Félmaraton: egyedi befutóérmet kapott valamennyi résztvevő

Mindkét egyéni számban veszprémi győzelem született a hatodik alkalommal megrendezett Veszprém Félmaratonon.

Közel ötszáz résztvevő nevezett a Veszprém Félmaratonra. A vasárnapi futóviadalon több számban is versenyt hirdettek, egyéniben és váltóban is lehetett teljesíteni a 21 és a 11 kilométeres távot.

Mint azt korábban Burján Jenőtől, az esemény főszervezőjétől megtudtuk, a veszprémi pályát a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) is hitelesítette, így szintidő teljesítése is lehetségessé vált.

Mint azt a történelemkönyvekből is jól tudjuk, Veszprém neve a szláv bezprem szóból ered, amely dimbes-dombost, egyenetlent jelent. Nos, a futófesztivál résztvevői ezt most meg is tapasztalhatták, kemény, emelkedőkkel tűzdelt, nehéz pályát jelöltek ki a szervzők.

A félmaratoni és a 11 kilométeres táv is érintette a város legszebb pontjait, többek között a most 80 éves Völgyhidat, a Viaduktot is, de a futók a várba, a Szerelemszigetre is fel- és kifutottak, valamint érintették a Pajtakertet, az egyetemi városrészt és a vár alatt húzódó hangulatos kis utcákat is.

A Veszprém Félmaraton természetesen nem csupán egy verseny, de azért a szervezők arra is ügyeltek, hogy a leggyorsabbakat külön is megjutalmazzák.

A 21 kilométeres, félmaratoni távot a leggyorsabban, nagy hajrával, a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) hegyifutó erőpróbákra specializálódott sportolója, Fonyó Sándor nyerte 1:24:09 órás eredménnyel. Mögötte második lett Barabás Gábor alig egy másodperccel lemaradva (1:24:10). A dobogó harmadik fokára a zaalegerszegi Lakatos Roland állhatott fel (1:29:08).

A hölgyek közül elsőként a kecskeméti Bor Katalin ért be, az abszolútban hatodik helyezett futó 1:32:07 óra alatt végzett a távval. A korábbi triatlonos klasszis, a veszprémi Brassay Réka ezüstérmet szerzett 1:33:53 órával, míg dr. Bellér Zsuzsanna 1:40:23 órával bronzérmes lett.

A 11 kilométeres pályát a VEDAC londoni olimpikonja, Kovács Tamás teljesítette elsőként 36:55 perccel. Mögötte második lett a szintén veszprémi Szirbek Zsolt (48:27), harmadik Rózsa Gábor (49:45).

A nőknél a BEAC-tól Dely Virág 50:47 perccel nyert, megelőzve a veszprémi Lennert Olgicát (50:55) és Inhof Lilit (52:26).

A félmaratoni váltót veszprémi Szélvész Team nyerte (1:24:45), a 11 kilométeren pedig a Páhok Duó nyert 1:00:41 órával.

Valamennyi résztvevő egyedi befutóérmet vihetett haza.