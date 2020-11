Veszprém megyében is zárt kapuk mögött tartják a mérkőzéseket

Szerdán nulla órától a szigorodnak a járványügyi korlátozások hazánkban, amely a sportéletet is érinti. Jelenlegi információink szerint Veszprém megyében csupán három kézilabda-, valamint egy-egy labdarúgó- és röplabda csapat folytathatja szereplését, ám azok is kizárólag zárt kapuk mögött léphetnek pályára.

A koronavírus-járvány egyre aggasztóbb számaira reagáló, hétfőn bejelentett intézkedések egyik eleme, hogy az amatőr csapatsportok leállnak, a profi mérkőzéseket pedig csak zárt kapuk mögött lehet megrendezni. A labdarúgásban, a férfiaknál, két profi osztály van, az NB I és az NB II, elvileg a másodosztály alatt akkor szerdától felfüggesztésre kerülnek a bajnokságok, tehát már a következő fordulót sem tartják meg. Ezt azt jelenti, hogy a Veszprém megyei labdarúgó klubok közül egyedül az FC Ajka léphet pályára a folytatásban. Érdekes a helyzete az NB III-nak, amelyben profi és amatőr egyesületek egyaránt szerepelnek.

Információink szerint a harmadik vonal küzdelmei, a megyei focihoz hasonlóan, szünetelni fognak. Erről megkérdeztük az NB III nyugati csoportjában szereplő Balatonfüredi FC elnökét, Csákvári Tamást, aki hivatalos választ nem tudott adni, de ő is valószínűsíti, hogy felfüggesztik a pontvadászatukat. A futball NB III-hoz hasonló helyzetben van az élvonalbeli futsal is, amely szintén vegyes profi-amatőr osztály. A Balaton Bútor FC Veszprém ügyvezetője, Rajki Tamás lapunk kérdésére elmondta, egyelőre ők is tájékozódnak, a folytatást illetően állásfoglalást kérnek a Magyar Labdarúgó Szövetségtől.

A honi kézilabdában az első osztály számít profinak, ami megyénket tekintve azt jelenti, hogy a Telekom Veszprém, a Balatonfüredi KSE és a Veszprémi KKFT első csapatain kívül a többieknek egyelőre befejeződött a szezon.

A megyében két kosárlabda-csapat szerepel a másodosztályú NB I/B-s bajnokságban. A Hoya-Pannon Egyetem Veszprém és a Conoil Motax KC Pápa gárdája is félprofi státuszú, vagyis úgy tűnik, a jelenlegi szabályozás szerint harminc napig nekik is szünet következik.

Az Extraligában szerepel a Szent Benedek Röplabda Akadémia női együttese. Mint azt Kibédi Pétertől, a klub sajtófelelősétől megtudtuk, a szabályozások szerint a felnőtt gárda folytathatja a munkát, de az utánpótlás nem. Nehezíti a helyzetüket, hogy a felnőtt csapat most tér vissza három hetes karanténból, tíz játékos ugyanis megfertőződött a koronavírussal.