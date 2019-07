Veszprém Rali: Meg kell úszni a defektet és nem szabad elvenni a gázt

Több élversenyző is bizakodva várja a hétvégi 36. Taxi4 Veszprém-ralit. Így van ezzel a Velenczei Ádám–Zsíros Gábor (Citroen C3 R5) kettős is, akik az összesítésben a 4. helyről szeretnének előrébb lépni.

Egy esztendővel ezelőtt két defekt tarkította Velenczei Ádám hétvégéjét, nem is tehetett mást, kénytelen volt idő előtt befejezni a Veszprém ralit.

– Optimista vagyok, bízom benne, hogy a mostani verseny egészen mást tartogat számunkra, mint az előzők – nyilatkozta Velenczei Ádám. – Pokolian nehéz lesz. Az aszfalthoz képest murván egyébként is jóval kevesebb a tapasztalatunk, de most ez lesz a feladat, így az a dolgunk, hogy a lehető legjobban megoldjuk. Egerben még jelentős lemaradásunk volt az elejéhez képest, Fehérváron viszont már csak 1-2 tizedről beszélhettünk. Ezt kell a magunk javára fordítani, és akkor előbb-utóbb a sikerek is megtalálnak minket.

Velenczei Ádám szerint a veszprémi szereplést számos olyan tényező befolyásolhatja, amire nehéz vagy egyáltalán nem lehet felkészülni. Öt perc alatt kialakulhat olyan zápor, ami eláztatja, sarassá teszi az erdős részeket. Ugyancsak lényeges kérdés a defektveszély, hiszen a mezőny rengeteg követ forgat ki a murván, amiket csak nagy szerencsével lehet kikerülni.

– Aki nem szerez defektet, elég bátor és kellően gyors, annak terem babér Veszprémben – szögezte le Velenczei Ádám.

Osváth Péter a hazai futamára készül, és ahogy az elmúlt 20 évben mindig, úgy idén is megkapta a már jól ismert kérdést a verseny honlapján: melyik pályán versenyez a legszívesebben a Veszprém ralin?

– Hogy őszinte legyek, nekem a ralizás sava-borsát a Szőc–Hegyesd gyorsasági adja meg, de az a szakasz nem szerepel az idei kiírásban, viszont ott vannak a lőterek, így majd azok kárpótolnak. A defektveszélyes részekre, a nagyobb kövekre, kiálló sziklákra kell odafigyelni, de ennyi, a kis- és a nagylőtéren is minden megvan, ami egy jó murvás futamhoz kell. Az, hogy egy napba van belesűrítve a program, talán még kedvezhet is számomra, mert tavaly a Hungarian Bajan is volt egy maratoni hosszúságú nap, és nekem nagyon tetszett, hogy lejöttünk az egyik gyorsról és már mentünk is a következőre. Apróságokon finomítunk és remélem, továbbra is működőképes lesz a taktikánk. Nyomni fogjuk, amennyire csak bírjuk, bízom benne, hogy továbbra is ott tudunk lenni az ötödik hely környékén.

A veszprémi murvás pályák alaposan igénybe veszik az embert és a gépet is egyaránt, ettől függetlenül Osi szerint nem lehet spórolni egyik pályán sem.

– Ha eredményt akarsz elérni, akkor muszáj gyorsan menni – vélekedett a pilóta. – A Veszprém rali a defektekről is híres a lőterek miatt, de az elején nem foglalkoznak ezzel, mert ha kicsit is elveszed a gázt, akkor lemaradsz.