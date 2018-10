Veszprémben rendezik az ősz megye I–es derbijét

Csúcsderbivel folytatódik az MTD Hungária megye I–es labdarúgóbajnokság 2018/2019–es szezonja, szombaton az éllovas és a második helyezett csap össze egymással.

VLS Veszprém kontra Balatonfüredi FC, két fiatal csapat, a kispadokon pedig egykori válogatott kiválóságok.

A listavezető Balatonfüredi FC a második helyen álló VLS Veszprém vendége lesz a megye I-es pontvadászat 12. fordulójában. A Balaton–partiak eddig tíz sikert arattak, egyszer maradtak alul, a bakonyiak mérlege pedig kilenc győzelem, egy–egy döntetlen és vereség. A különbség tehát két pontot, azaz a hazaiak egy győzelemmel átvennék a vezetést a tabellán.

A két együttes közel azonos számú gólt termelt (BFC: 58, VLS: 65) és pontosan ugyanannyit (6) kapott. További hasonlóság, hogy két fiatal, igazából a nyár óta együtt dolgozó alakulatról van szó, rutin terén talán a vendégek állnak egy kicsivel jobban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szakvezetők személye is érdekes: Pető Tamás és Sowunmi Thomas egyaránt korábbi válogatott kiválóságok, akik külföldön is futballoztak. Egykor csapattársak voltak a Vasasban, s nemrég a Videotonnál is dolgoztak együtt, Pető az első csapatnál, Sowunmi az utánpótlásban. Remekül ismerik egymást, jó viszonyban vannak, s a futballról alkotott felfogásuk is hasonló. Mindkét mestert megkértük, hogy beszéljen a szezonban eddig tapasztaltakról, illetve természetesen arra is kíváncsiak voltunk, mit várnak a szombati rangadótól.

Pető Tamás, a VLS Veszprém edzője: – Az eddig látottakkal kapcsolatban vegyes érzéseim vannak, ugyanakkor összességében elégedettnek kell lennem. Amikor nyáron beléptem az öltözőbe, nyolc játékos ült ott. Azóta sikerült kialakítani egy olyan keretet, amely ezen a szinten meghatározó játékerőt képvisel. Akadtak jó meccseink, olyanok, ahol sikerült közönségszórakoztató játékot produkálni. Ugyanakkor baki is becsúszott, a gyulafirátóti vereségünk azt bizonyítja, hogy a „kicsik” is meg tudják tréfálni a nagyokat, azaz minden meccsen száz százalékosan kell koncentrálni. Bízom benne, hogy élvezetes meccset játszunk a Füreddel, azt gondolom, a pillanatnyi forma, illetve a helyzetkihasználás dönthet. A két csapat nagyjából azonos erőt képvisel. Mi próbáljuk majd a saját játékunkat nyújtani. A tabella állása alapján nem mi vagyunk az esélyesek, de nagyon bízom a csapatomban, szeretnénk nyerni. Bízom benne, hogy a pálya is alkalmas lesz a jó játékra, mert az utóbbi időben finoman szólva sem volt optimális a játéktér minősége.

Sowunmi Thomas, a Balatonfüredi FC edzője: – Teljes mértékben nem vagyok elégedett eddigi teljesítményünkkel. Vannak még hiányosságai csapatunknak, de azt látni kell, hogy új az együttes, és sok a fiatal. Még az út elején járunk. Most szeretnék egy jó iramú, élvezhető meccset látni, semmiképpen sem antifocit. Tudom, hogy a Pető Tomival hasonló a stílusunk, meglátjuk, hogy ebből a játékosok mit visznek majd ki a pályára. Nem fogok haragudni együttesemre, ha jól futballozik, de az ellenfél még jobb napot fog ki. Akkor viszont mérges leszek, ha nem tesszük ki szívünket-lelkünket a pályára.

A rangadót szombaton 14 órai kezdettel rendezik, a megyei futballigazgatóság youtube csatornáján és honlapunkon (www.veol.hu) élőben lehet követni az összecsapás eseményeit.

A többi párosítás, szombat, 14.30: Devecser–Ajka Kristály, Fűzfőin AK–Herend, Tapolca–Tihanyi FC. Vasárnap, 14.30: Magyarpolány SE–FC Zirc, Csetény SE–Balatonalmádi SE, Sümeg VSE–Úrkút SK, Gyulafirátót SE–Várpalotai BSK.