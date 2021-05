Veszprémi KKFT: otthon is sikerült

Ahogy az ősszel idegenben, úgy hazai pályán is sikerült két vállra fektetni a Veszprémi KKFT NB I-es férfi kézilabdacsapatának Kristóf Mátyás vezérletével a Dabast.

Ezt ne hagyja ki! Itt vannak a 2021-es matematika érettségi megoldásai!

Veszprémi KKFT-Dabas 25-21 (11-10)

Veszprém Aréna, néző. V.: Bócz, Wiedemann. Veszprémi KKFT: Borbély – Tóth P. 2, Kristóf 6, Bugyáki, Vajda 1, Fazekas 3, Hári 2. Csere: Miklós (kapus), Szeitl, Somogyi 4, Éles B. 1, Seregi 2 (1), Tóth M. 1, Tóth A. 3. Edző: Tombor Csaba.

Dabasi KC: Podoba – Kurucz 2, Fekete 3, Török 4, Szöllősi Sz. 3, Koller, Laurinyecz. Csere: Holló (kapus), Garajszki, Váczi, Antal, Tóth Á. 2 (2), Koller 1, Ács 6 (1), Kende. Edző: Tomori Győző.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/1, ill. 6/3.

Ősz óta nem rendeztek nézők előtt kézilabda-mérkőzést a Veszprém Arénában, most újra szurkolhattunk a Veszprémi KKFT újoncaiért, akik a Dabast fogadták magyar bajnoki mérkőzésen.

Hári találatával indult a mérkőzés, majd Kristóf vette be a vendégek kapuját. A korábbi veszprémi nevelésű Szöllősi Szabolcs szépített, majd Tóth Péter kanyarodott fel a szélről (6. perc: 3-1).

Tartósan nem sikerült a vezetést megragadni, a Dabas mindig talált egy rést a veszprémi védelmen, és a 9. perchez érve egyenlített (4-4).

Kristóf harmadik gólja után kétszer is könnyű gólt szerezhetett volna a VKKFT, azonban sem Kristóf, sem Fazekas nem tudott élni a lehetőséggel, vagy azt is mondhatnánk, Podoba hárított.

Tomori edző unta meg előbb a percek óta tartó góltalanságot, időt kért, hogy rendezze csapata sorait. A rövid tanácskozás után Hári ziccerének tapsolhattunk (15. perc: 6-4).

Egyre jobban összeállt a veszprémi védelem, s a szerzett labdáknak köszönhetően, könnyű gólokkal 8-4-re elhúztak a házigazdák.

Több mint hét perc után találtak be ismét a dabasiak, Ács Tamás juttatta a labdát Borbély kapujába.

Szeitl kapott kiállítást, de nem tudott élni a lehetőséggel a vendégcsapat (10-7).

Újra emberhátrányba került a Veszprém, Vajda Huba ült le két percre, ám Borbély megakadályozta az újabb felzárkózási kísérletet. Kristóf kiállítása után viszont már nem volt mentség, Ács Tamás kettőre hozta fel a riválist (10-8).

Somogyi gyorsan visszaállította a különbséget, azonban Tóth Ádám hetesét nem tudta védeni Borbély, így 11-9-re módosult az állás.

A büntetők lövése ezúttal is mumusnak számított a hazaiaknál, most Hári hibázta el. Ráadásul Holló kapus elkapta a fonalat, zsinórban mutatta be a védéseket. A félidő utolsó momentumaként időn túli hétméterest lőhetett a Dabas, amit Tóth Ádám ki is használt (11-10).

Gyors veszprémi góllal indult a második felvonás, Tóth Attilának köszönhetően. Aztán Tóth Ádám lőhetett újabb hetest, ám Miklós kapus megbabonázta és kihagyta. A túloldalon sem ment be a hétméteres, most Éles hagyta ki.

Borbély védései után Kristóf gyors góllal növelte a különbséget (35. perc: 13-10). A hetesekhez érkező Miklós kapusnak nem tudott gólt lőni a hétméteres vonalra álló Kurucz sem.

Állandósult a háromgólos különbség, de egyelőre ennél nagyobb differenciát nem tudott kiépíteni a VKKFT, mert sok volt a ki nem kényszerített hiba, a pontatlanság (44. perc: 16-13).

Újabb hétméterest lőhetett a Dabas, Miklós Gergő azonban nem hagyta, ahogy Borbély is útját állta Laurinyecz ziccerének.

Borbély bravúrt bravúrra halmozott, ami kellő alapot adott a társaknak. A küzdelmes találkozón minden gólért, labdáért megszenvedtek a csapatok, viszont a Veszprém végig maga mögött tudta tartani riválisát (50. perc: 18-15).

Kristóf remek napot fogott ki, a hajrához érve már a hatodik gólját jegyezte, Tóth Márton löketével pedig négyre nőtt a fiatalok előnye (53. perc: 20-16).

Hét a hat ellen támadott a Dabas, Seregi azonban egy üres kapus góllal azonnal reagált. Fekete, majd Török szépített, ráadásul az 55. perchez érve Tóth Mártont kiküldték két percre a játékvezetők.

Egy eladott labda után most Szöllősi Szabolcs üres kapus gólját kellett feljegyeznünk, így már csak kettő volt közte (21-19). Szerencsére Fazekas Gergő higgadt maradt, ahogy a vendégeknél Ács is.

Ismét jókor villant Fazekas, majd Somogyi robbant ki a védőfalból, és egyedül vágtatott a dabasi kapuig (24-20). A végén Seregi és Ács is bevágott egy hetest, így 25-21-es veszprémi sikerrel zárult a mérkőzés.

Tombor Csaba: – A dekoncentrált első félidőből ki tudtunk jönni, sikerült összeszedni magunkat. A védekezésünk, a kapusaink stabil hátteret ad nekünk, ami ma meg is mutatkozott. Elégedett vagyok a 21 kapott góllal, bár lehetett volna kevesebb is, viszont a cserék jól szálltak be, biztató teljesítményeket láthattunk.

Tóth Attila: – Jól felkészültünk taktikailag. A védekezésünk elég hullámzó volt, rutintalanok vagyunk, de jó úton vagyunk.

Tomori Győző: – Az értékelhetetlen jelző jut eszembe a mai teljesítményünkről, főleg a támadójátékunkról. Nem tudom, mi történik a csapatommal egyik napról a másikra. Valamikor sikerül, valamikor nem. Megpróbáljuk kideríteni.

Ács Tamás: – Gyengén kezdtünk. Nem mertünk kapura lőni kintről, a második félidőben vettük észre, hogy képesek vagyunk erre is.