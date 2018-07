Veszprémi sportember felel a Tour de Hongrie útvonaláért

Az idén az egyik legnívósabb sportcsatorna is műsorára tűzi a magyar kerékpáros körversenyt, a Tour de Hongrie-t, amelynek útvonaláért a Veszprémi Kerékpáros Egyesület (VKE) csapatmenedzsere, Toldi Tamás felel.

Nem akármilyen feladatot kapott a Magyar Kerékpáros Szövetségben (a TdH-t a Vuelta Sportiroda szervezi) Toldi Tamás. A Tour de Hongrie, vagyis a magyar kerékpáros körversenyének útvonalát ő tervezhette meg.

– Több aspektust is figyelembe kellett venni, amikor az útvonalat kijelöltem. Nemcsak a sportszakmai és turisztikai szempontokat helyeztem előtérbe. Az idén ugyanis az egyik nemzetközi sportcsatorna is műsorára tűzi majd a viadalt, vagyis fontos volt, hogy az útvonal a tévénézőknek is érdekes, izgalmas legyen – mesélte Toldi Tamás.

A 43 éves szakember gyakorlatilag kisgyerek kora óta sportol, kipróbálta a futsalt, a strandfocit, futott, úszott s egy rövid ideig BMX-ezett is freestyle kategóriában (2020-tól olimpiai szám), mielőtt elkötelezte volna magát végleg a kerékpározás mellett.

A Veszprémi Kerékpáros Egyesületnél (VKE) szakedzőként, csapatmenedzserként tevékenykedő Toldi Tamás elárulta, az idei Tour de Hongrie prológját Siófokon tartják, viszont utána az első szakasz nagy része Veszprém megyén halad keresztül. A karaván augusztus 15-én Balatonalmádiból indulva a Balaton-felvidék legszebb részein halad majd végig, aztán Keszthelynél lesz a befutó.

– Veszprémbe 2017 végén érkeztem, ugyan előtte már két évig tartottam itt edzéseket. A VKE vezetősége kért fel egy igen komplex feladatra, az utánpótlás-nevelés mellett a csapat menedzselésébe is bekapcsolódtam. Ezen kívül beindítottuk a Veszprém Cycling Academy-t, amelynek célja, hogy minél több iskolás gyerek biciklizzen, szerezzen KRESZ-tudást és játszva ismerkedjenek meg a különböző kerékpárkezelési technikákkal – magyarázta.

Mint kiderült, egyelőre három iskolában fut a program a Vörösberényi, a nemesvámosi Petőfi, valamint a veszprémi Cholnoky általános iskolákban.

– A célunk az, hogy az akadémiában feltérképezzük a tehetségeket és az ügyesebbeket, a tehetségesebbeket, a szorgalmasabbakat ezután beintegráljuk az egyesületbe, a többiek pedig az akadémia keretein belül tekerjenek, sportoljanak tovább – hangsúlyozta Toldi Tamás.

A Magyar Kerékpáros Szövetségben a mountain bike szakági tanács tagjaként is közreműködő szakember örömmel taglalta, hogy évekkel ezelőtt Szombathelyen már beindult a program, Veszprémben viszont túlnőtte magát, és reméli, hogy más régióknak is példát mutathatnak.

– Nagy vágyunk, és erről a tankerület vezetőivel is tárgyaltunk már, hogy minden veszprémi iskolában a kerékpározás bekerülhessen a testnevelésórák programjába. Ahol az akadémiai program már működik, ott akár a mindennapos testnevelés keretein belül is tudnak a gyerekek biciklizni. Úgy gondoljuk, ez remek lehetőség mindenkinek. Viszont az a legfontosabb, hogy a gyerekek rendszeresen sportolhatnak, és ezzel együtt megismerhetik a helyes közlekedés szabályait – fogalmazott.