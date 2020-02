Visszatértek a győztes útra a veszprémiek

Egy híján húsz pontos, magabiztos győzelmet aratott a Hoya Pannon Egyetem Veszprém NB I/B-s kosárlabda-csapata. A PVSK ellen először szerepelt a lett légiós is.

HOYA–PVSK 86-67 (28-21, 13-15, 23-17, 22-14)

Veszprém, 300 néző. Hoya Pannon Egyetem Veszprém: Szabó P. 15/6, Madár 14/12, Füzi 13/3, Völgyi 16, Sipolins 18. Csere: Birkás, Medve 4, Czirbus 6, Kozma, Verasztó. Edző: Nikola Lazics.

PVSK-Cargate: Bíró 14/6, Dragasevic 13/3, Carev 12/3, Kocsis 7/3, Futó 8. Csere: Riskó 4, Mándity M. 9/9. Edző: Rab Gyula.

A néhány hét alatt megújított veszprémi alakulat először szerepelt hazai közönség előtt. Az új vezetőedző, Nikola Lazics, a lett légiós, Guntis Sipolins is most mutatkozott be.

A lett center rögtön első lehetőséget pontra váltotta, s már az első megmozdulásain látszott, hogy fűti a bizonyítási vágy, ugyanakkor otthonosan mozgott a palánkok alatt. Ezt követően hatalmas iramban kezdték el a pontok termelést a társai és Szabó Péter nagyszerű triplájával már 12-0 állt az eredményjelzőn. Kocsis egy triplával indította meg a pécsieket, akik lassan, de biztosan ébredeztek (4. perc: 16-9). A Veszprém dominált, de olykor apró hibák miatt nem tudott nagyobb előnyt szerezni.

A második felvonás kiegyenlített játékot hozott, és a félidő végéhez érve 41-36 állt a kijelzőn.

Nagy lendülettel folytatta a játékot a házigazda, Völgyi és Szabó vette hátára csapatát (60-49). Füzi és Sipolins villanásai után 64-53-ra állt a meccs.

Az utolsó negyedben akadtak pillanatok, amikor húsz pont fölé hízott a veszprémiek előnye, akik olykor látványos megoldásokkal szolgálták ki hűséges közönségüket. Végül a Hoya magabiztosan nyert.

Nikola Lazics: – Nagyon fontos volt, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, mind a tabella, mind a lelki szempontokat illetően. Előfordultak hibák, de az utolsó két negyedben már úgy kosárlabdáztunk, ahogy szerettem volna. Megyünk tovább.